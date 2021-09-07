Перепрофилировать Лукьяновское СИЗО в гостиницу предложил Малюська

Глава Министерства юстиции Денис Малюська заявил, что Лукьяновское СИЗО в Киеве, которое он хотел перенести за черту столицы, могут перепрофилировать в гостиницу.

По словам министра, арестованных в таком случае переведут в другие тюрьмы.

Об этом министр юстиции рассказал в интервью "РБК-Украина", опубликованном во вторник, 14 сентября.

Малюська сообщил, что сначала закроют самый старый двухсотлетний корпус - "Катька", в котором и планируют, вероятнее всего, сделать гостиницу.

По его словам, в отношении Лукьяновского следственного изолятора речь будет идти о заморозке и изменении назначения только его части. Остальная часть изолятора ближайшие лет пять-шесть лет еще будет находиться на месте.