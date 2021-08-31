Впервые в Украине вакцинировали пенсионеров выездной бригадой

В Полтавской области впервые в Украине стартовал проект выездной вакцинации пожилых людей.

В 2 населенных пунктах региона в течение недели пенсионеров будут подвозить к пунктам прививок, а маломобильных людей будут вакцинировать прямо у них дома.

Об этом губернатор Полтавской области Олег Синегубов написал в Telegram-канале.

По его словам, пилотный для Украины проект по выездной вакцинации стартовал в регионе 14 сентября. Его реализуют при поддержке Минздрава, Всемирной организации здравоохранения и общественной организации "Родители за вакцинацию". В течение шести дней его участниками смогут стать жители сел Гаркушинцы и Петрвка Миргородской территориальной громады.

В это время там будут работать местные жители-волонтеры, в число которых вошли медсестры, почтальоны и т.д. Они будут рекламировать пункты вакцинации на улицах, а также ходить к пожилым людям домой, чтобы побудить их сделать прививки.

По данным Синегубова, население указанных населенных пунктов - больше 2 тысяч человек, при это половина - люди 60+. В рамках проекта пожилых людей будут подвозить к пунктам вакцинации, маломобильным людям прививки будут делать на дому. Вакцинироваться можно будет и во время ярмарки, которая пройдет 17 сентября.

Позже Минздрав рассмотрит результаты внедрения проекта и решит, внедрять ли его в других регионах.