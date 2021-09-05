Украинские вертолеты недалеко от Крыма отработали пуски неуправляемых ракет и бомбометание

Украинские летчики морской авиационной бригады в течение нескольких дней вели учебно-тренировочные полеты с боевой стрельбой.

В тренировках на полигоне в Херсонской области принимали участие два вертолета: Ми-8 и Ми-14ПЧ.

Об этом сообщает 14 сентября в Фейсбуке Генштаба ВСУ служба по связям с общественностью ВМС ВСУ.

Как рассказали в пресс-службе, сначала экипажи вертолетов отработали перелет с места базирования на полигон, на котором затем неоднократно отработали взлет и посадку и пролет по кругу. После этого они получили задание о целях, которые нужно было поразить.

Ми-14ПЧ отработал радиолокационный поиск лодки условного противника и тактическое бомбометание в заданном районе. А экипажи Ми-8 после боевого маневрирования парой отработали практические пуски неуправляемых ракет и бомбометание по заданным целям.

По словам заместителя командира бригады подполковника Родиона Казакова, тренировки проводились в течение нескольких дней, что позволило всем экипажам отработать задачи разной сложности.