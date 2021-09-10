Стало известно какие школы не закроют на карантин с 20 сентября в Ужгороде

Председатель Закарпатской обладминистрации Анатолий Полосков опубликовал на своей странице в социальной сети Фейсбук перечень учреждений образования которые будут закрыты на карантин с 20 сентября.

Уважаемые председатели родительских комитетов, уважаемые родители! Уважаемые руководители учебных заведений! Уважаемые педагоги!

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 существенно ухудшается. На следующей неделе Закарпатье будет отнесено к желтому уровню опасности. Что это будет означать для вас и для образовательного процесса? Смогут работать только те учебные заведения, где вакцинировано 80 или более процентов персонала одной или двумя дозами вакцины, Заведения, где вакцинировано менее 80% персонала, БУДУТ ЗАКРЫТЫ НА КАРАНТИН.

Дети из таких садов и школ будут вынуждены находиться дома, родители будут вынуждены отказываться от работы, потому что будет необходимо находиться дома с детьми, студенты будут вынуждены находиться дома. После установления желтого уровня опасности, все без исключения школьники в указанных школах будут находиться дома вместо того, чтобы получать качественные знания!

В Ужгороде работать будут только следующие школы:

N1, N6, N10, N14, N15, N20, «Престиж», лингвистическая гимназия.