Кабмин заявил что ПЦР-тесты и справки о выздоровлении могут заменить вакцинацию и в красной, и в желтой зонах

Кабинет министров 14 сентября опубликовал изменения к постановлению №1236 об изменениях в правила карантина.

Постановление № 954 об изменениях можно прочитать на правительственном портале. Оно вступает в действие с 20 сентября. То есть со следующего понедельника.

В документе есть несколько важных нюансов, касающихся медицинских анализов и срока действия сертификатов.

Во-первых, и в красной, и в желтой зонах карантина наравне с сертификатами о вакцинации право на работу без ограничений также дают справки о выздоровлении и ПЦР-тесты (последние действительны 72 часа).

То есть, например, 80% учителей школ в желтых зонах должны иметь либо справку об одной прививке, либо справку о полной иммунизации, либо ПЦР-тест, либо справку о выздоровлении. Другой пример: в красных зонах заведения сферы услуг не будут закрывать, если у 100% персонала будет либо справка о двух прививках, либо ПЦР-тест, либо справка о выздоровлении. То же касается и посетителей: пускать в рестораны и торговые центры будут не только по сертификатам о вакцинации, но и ПЦР-тестам, а также справкам о выздоровлении.

То есть можно не вакцинироваться и не болеть, но каждые три дня делать новый ПЦР-тест и предъявлять его при необходимости. Но только такое удовольствие не из дешевых. ПЦР-тесты в Киеве стоят от 400 до 1000 гривен. А бесплатные тесты здоровым людям в Украине не полагаются.

Во-вторых, правительство указало сроки действия сертификатов:

сертификат о полном цикле вакцинации действителен год;

сертификат об одной вакцине - 120 дней;

справки о выздоровлении - 180 дней.

В документе Кабмина также даны образцы сертификатов о вакцинации, о выздоровлении и о результате ПЦР-теста.





