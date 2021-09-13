 

Кабмин заявил что ПЦР-тесты и справки о выздоровлении могут заменить вакцинацию и в красной, и в желтой зонах

События Сегодня, 09:0760
Кабмин заявил что ПЦР-тесты и справки о выздоровлении могут заменить вакцинацию и в красной, и в желтой зонах

Кабинет министров 14 сентября опубликовал изменения к постановлению №1236 об изменениях в правила карантина. 

Постановление № 954 об изменениях можно прочитать на правительственном портале. Оно вступает в действие с 20 сентября. То есть со следующего понедельника.

В документе есть несколько важных нюансов, касающихся медицинских анализов и срока действия сертификатов.

Во-первых, и в красной, и в желтой зонах карантина наравне с сертификатами о вакцинации право на работу без ограничений также дают справки о выздоровлении и ПЦР-тесты (последние действительны 72 часа).

То есть, например, 80% учителей школ в желтых зонах должны иметь либо справку об одной прививке, либо справку о полной иммунизации, либо ПЦР-тест, либо справку о выздоровлении. Другой пример: в красных зонах заведения сферы услуг не будут закрывать, если у 100% персонала будет либо справка о двух прививках, либо ПЦР-тест, либо справка о выздоровлении. То же касается и посетителей: пускать в рестораны и торговые центры будут не только по сертификатам о вакцинации, но и ПЦР-тестам, а также справкам о выздоровлении.

То есть можно не вакцинироваться и не болеть, но каждые три дня делать новый ПЦР-тест и предъявлять его при необходимости. Но только такое удовольствие не из дешевых. ПЦР-тесты в Киеве стоят от 400 до 1000 гривен. А бесплатные тесты здоровым людям в Украине не полагаются.

Во-вторых, правительство указало сроки действия сертификатов:

  • сертификат о полном цикле вакцинации действителен год;
  • сертификат об одной вакцине - 120 дней;
  • справки о выздоровлении - 180 дней.

В документе Кабмина также даны образцы сертификатов о вакцинации, о выздоровлении и о результате ПЦР-теста.

Кабмин заявил что ПЦР-тесты и справки о выздоровлении могут заменить вакцинацию и в красной, и в желтой зонах
Кабмин заявил что ПЦР-тесты и справки о выздоровлении могут заменить вакцинацию и в красной, и в желтой зонах
Кабмин заявил что ПЦР-тесты и справки о выздоровлении могут заменить вакцинацию и в красной, и в желтой зонах

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Шмыгаль, карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Об усилении проверок украинцев на наличие поддельных ковид-сертификатов объявили в МВД
Об усилении проверок украинцев на наличие поддельных ковид-сертификатов объявили в МВД
13-сен-2021, 17:20
Уйдут ли школы на дистанционку из-за провала вакцинации учителей
Уйдут ли школы на дистанционку из-за провала вакцинации учителей
10-сен-2021, 17:50
В Киеве родителей не будут пускать в школу без COVID-сертификата или ПЦР-теста
В Киеве родителей не будут пускать в школу без COVID-сертификата или ПЦР-теста
31-авг-2021, 17:22
В рестораны и спортзалы без доказательств вакцинации от коронавируса перестанут пускать в США
В рестораны и спортзалы без доказательств вакцинации от коронавируса перестанут пускать в США
14-авг-2021, 13:06
Против принудительной вакцинации от коронавируса выступили в ВОЗ
Против принудительной вакцинации от коронавируса выступили в ВОЗ
13-авг-2021, 20:43

Последние новости

09:24
События
Воскресить вымершего мамонта, соединив его ДНК с геномом индийского слона решили биотехнологи
09:20
События
Опасный груз разнесший год назад половину Бейрута принадлежал бизнесмену из Днепра - расследование OCCRP
09:18
События
Каждой областной клинике по вертолетной площадке пообещал Ляшко
09:16
События
Паспорта вакцинации от коронавируса для путешествий дискриминацией считают в ВОЗ, но готовятся к их введению
09:11
События
С 25 сентября в Нидерландах отменят требование соблюдать дистанцию полтора метра
09:09
События
Во время учений спецназовцы СБУ нашли схрон с боеприпасами на границе с Беларусью
09:07
События
Кабмин заявил что ПЦР-тесты и справки о выздоровлении могут заменить вакцинацию и в красной, и в желтой зонах
09:03
События
Стационарную психиатрическую экспертизу прописали Кабминовскому террористу Владимиру Прохничу
09:01
Политика
СНБО с сосудом по размножению микроорганизмов сравнил Андрей Деркач
08:56
События
Стало известно какие школы не закроют на карантин с 20 сентября в Ужгороде
08:53
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 сентября 2021
Вчера, 2021-09-14
22:12
Политика
Уволить Арестовича за видео, в котором тот назвал АТО курортом для мальчиков призвал Аваков
22:06
События
Украинские вертолеты недалеко от Крыма отработали пуски неуправляемых ракет и бомбометание
19:48
События
Под Днепром умер подросток, надышавшийся газом для заправки зажигалок, как показывают в Tik Tok
19:40
События
Ожидание шторма Николас приблизило мировые цены на нефть к максимуму за шесть недель
19:37
Политика
Деркач заявил что Порошенко хотел послать еще три корабля в Керченский пролив, чтобы сорвать выборы президента
16:58
Политика
Главные заявления с пресс-конференции Шмыгаля
16:50
События
Впервые в Украине вакцинировали пенсионеров выездной бригадой
16:19
События
Перепрофилировать Лукьяновское СИЗО в гостиницу предложил Малюська
15:58
События
Переименовать страну в Аотеароа захотели коренные жители Новой Зеландии

Новости ТОП-7

Новые подробности загадочной гибели судьи Писанца под Киевом7125
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 сентября 20211204
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 сентября 20211066
Президент Польши намеренно оскорбил Ангелу Меркель851
Около полутора тысяч паломников из украинской Умани в Израиль привезли коронавирус770
Актрису сериала "Папик" студии "Квартал 95" званием заслуженной артистки наградил Зеленский353
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 сентября 2021346

Досуг

Преимущества искусственной новогодней елки
Преимущества искусственной новогодней елки
Для многих Новый год и Рождество ассоциируется с живой елкой. Однако, живое дерево имеет и обратную сторону медали, и каждый год возникают вопросы: как избавиться от елки и неизбежных игл, которые опадают в течение пребывания елки в доме.
Вчера, 23:4494
Преимущества сотрудничества с профессиональной логистической компанией
Преимущества сотрудничества с профессиональной логистической компанией
Аутсорсинг становится все более важным, и опыт показывает, что поиск логистических решений - это тенденция, в том числе для рентабельности компании.
Вчера, 23:4195
Мотокультиватор - эффективная помощь в огороде
Мотокультиватор - эффективная помощь в огороде
Собственный сад и огород приносит много пользы и удовольствия. Благодаря этому у садоводов есть доступ к собственным, свежим и не содержащим химикатов фруктам и овощам.
Вчера, 19:33143
Световые буквы для рекламных вывесок: виды и особенности
Световые буквы для рекламных вывесок: виды и особенности
Вывески, изготавливаемые в формате наименований фирм и учреждений, являются наиболее востребованной разновидностью фасадной рекламы. Они применяются заведениями общепита и магазинами, развлекательными комплексами.
Вчера, 18:09130
Логистика зерна — Способы транспортировки зерновых
Логистика зерна — Способы транспортировки зерновых
Виды перевозок зерна — Способы перевозки зерна — Какой вид транспортировки выбрать — Какие факторы влияют на стоимость перевозки зерновых.
Вчера, 17:43129
Полнофункциональный промышленный сайт на базе шаблона Intec.Prom
Полнофункциональный промышленный сайт на базе шаблона Intec.Prom
Решающие аргументы в пользу построения промышленного сайта или интернет-магазина строительных материалов на базе шаблона Intec.Prom для «Битрикс». Какие плюсы есть у продукта, кому будет полезен.
Вчера, 17:18116

События

Воскресить вымершего мамонта, соединив его ДНК с геномом индийского слона решили биотехнологи
Воскресить вымершего мамонта, соединив его ДНК с геномом индийского слона решили биотехнологи
Частная биотехнологической компания Colossal объявила о планах воссоздать вымершего шерстистого мамонта, соединив его ДНК мамонта с геномом ныне живущего индийского слона.
Сегодня, 09:2446
Опасный груз разнесший год назад половину Бейрута принадлежал бизнесмену из Днепра - расследование OCCRP
Опасный груз разнесший год назад половину Бейрута принадлежал бизнесмену из Днепра - расследование OCCRP
Спустя год после того, как в порту Бейрута взорвалась крупная партия аммиачной селитры, буквально стершая с лица земли едва ли не половину города, появились ответы на вопросы, кому же именно принадлежал смертоносный груз.
Сегодня, 09:2055
Каждой областной клинике по вертолетной площадке пообещал Ляшко
Каждой областной клинике по вертолетной площадке пообещал Ляшко
Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил о том, что каждая областная клиника, в каждом регионе страны в скором временни будет оснащена вертолетной площадкой для приема экстренных больных, раненых или травмированных.
Сегодня, 09:1848
Паспорта вакцинации от коронавируса для путешествий дискриминацией считают в ВОЗ, но готовятся к их введению
Паспорта вакцинации от коронавируса для путешествий дискриминацией считают в ВОЗ, но готовятся к их введению
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что требовать паспорта вакцинации от коронавируса как условие для путешествий - это дискриминация.
Сегодня, 09:1651
С 25 сентября в Нидерландах отменят требование соблюдать дистанцию полтора метра
С 25 сентября в Нидерландах отменят требование соблюдать дистанцию полтора метра
В Нидерландах с 25 сентября отменят требование соблюдать дистанцию полтора метра.
Сегодня, 09:1158
Во время учений спецназовцы СБУ нашли схрон с боеприпасами на границе с Беларусью
Во время учений спецназовцы СБУ нашли схрон с боеприпасами на границе с Беларусью
Во время проведения антитеррористических учений в Ровенской области сотрудники СБУ обнаружили схрон с военными средствами поражения и взрывчаткой.
Сегодня, 09:0956
7 Днів