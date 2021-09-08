С 25 сентября в Нидерландах отменят требование соблюдать дистанцию полтора метра

В Нидерландах с 25 сентября отменят требование соблюдать дистанцию полтора метра. Однако посетители заведений питания, культурных и спортивных мероприятий должны предъявлять документы с отметкой о вакцинации, справку о том, что они переболели COVID-19 или негативный тест на SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Об отмене дистанцирования объявил 14 сентября премьер-министр страны Марк Рютте. Это позволит посещать концерты, театры, рестораны и кафе большему числу людей и частично вернуться к доковидной жизни спустя 18 месяцев ограничений. Так, впервые с весны 2020 года матчи высшего футбольного дивизиона страны пройдут при полных стадионах.

Вместе с тем глава правительства призвал сограждан к осторожности.

"Это не тот день, когда все снова будет так, как до пандемии коронавируса, потому что еще слишком много новых случаев инфицирования и слишком много людей все еще находятся в больницах", - сказал Рютте.

По его словам, все еще сохраняется высокая неопределенность с динамикой заболеваемости осенью.

С введением "ковид-паспортов" власти королевства намерены стимулировать процесс вакцинации. Сейчас вакцинированы около около 63 процентов голландцев.

Показатель инфицирования в стране составляет около 100 новых случаев на 100 тысяч жителей за семь дней, на минувшей неделе он незначительно уменьшился.

По оценкам медиков, крупными очагами инфекции стали школы. Положение в больницах немного улучшилось, но остается напряженным.