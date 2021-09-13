Паспорта вакцинации от коронавируса для путешествий дискриминацией считают в ВОЗ, но готовятся к их введению

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что требовать паспорта вакцинации от коронавируса как условие для путешествий - это дискриминация.

Но затем допустил, что такие паспорта все же сделают обязательными.

Об этом чиновник сказал во время пресс-конференции в Женеве 14 сентября.

По словам Гебрейесуса, сейчас делать обязательными такие паспорта несправедливо, так как не хватает вакцин.

"Мы не хотим, чтобы прививочные паспорта использовались как условие для путешествий, из-за нехватки равного распределения вакцин. Это было бы средство дискриминации и не помогло бы", - сказал гендиректор ВОЗ.

Но добавил, что в будущем, когда вакцины станут доступными по всему миру, прививочный паспорт может быть введен. Более того, ВОЗ уже работает с государствами, чтобы прийти к унифицированному варианту подобного документа.