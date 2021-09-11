Каждой областной клинике по вертолетной площадке пообещал Ляшко

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил о том, что каждая областная клиника, в каждом регионе страны в скором временни будет оснащена вертолетной площадкой для приема экстренных больных, раненых или травмированных.

Об этом министр написал в сети.

"В экстренной медицине существует правило "золотого часа". Это именно тот промежуток времени, после травмы или иного неотложного состояния, когда есть наибольший шанс спасти пациента от смерти. И хотя вокруг этого правила идет много научных дискуссий, есть неоспоримый факт - чем раньше больному будет оказана медицинская помощь, тем больше шанс на спасение его жизни.

Министерство здравоохранения совместно с МВД, Национальной полицией Украины и ГСЧС Украины запустили экспериментальный проект аэромедицинской эвакуации.

В рамках этого проекта диспетчер центров экстренной медицинской помощи может инициировать вопрос об аэромедицинской эвакуации больных с неотложными состояниями.

Сейчас для эвакуации используется авиапарк МВД, который мы осмотерли вместе с Денисом Монастырским. При осмотре обсудили и дальнейшее сотрудничество в направлении развития аэромедицинской эвакуации...

Предусматриваем строительство вертолетных площадок в каждой областной клинической больнице в каждом регионе нашей страны. Развитие аэромедицинской эвакуации - это не только совершенствование гражданской медицинской помощи, но и один из этапов реализации Военно-медицинской доктрины", - написал министр.