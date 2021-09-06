 

Опасный груз разнесший год назад половину Бейрута принадлежал бизнесмену из Днепра - расследование OCCRP

События Сегодня, 09:2055
Опасный груз разнесший год назад половину Бейрута принадлежал бизнесмену из Днепра - расследование OCCRP

Спустя год после того, как в порту Бейрута взорвалась крупная партия аммиачной селитры, буквально стершая с лица земли едва ли не половину города, появились ответы на вопросы, кому же именно принадлежал смертоносный груз.

Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) провел серьезную работу и выяснил, что груз принадлежал компании украинского бизнесмена Владимира Вербонола под названием Savaro Ltd.

Именно он и его деловые партнеры стояли за этой компанией, которой по документам принадлежала партия аммиачной селитры. Эта компания была частью разветвленной сети, существующей уже несколько десятилетий, и которая занималась торговлей химикатами как минимум с 2000-х годов. 

Сеть замаскировала свою деятельность как минимум за полдюжиной торговых наименований и различных подставных лиц и подставных компаний. Оффшорные провайдеры услуг на Кипре и в Соединенном Королевстве облегчили работу сети, уверяют расследователи.

Сразу после взрыва репортеры-расследователи обнаружили, что бездействующая и зарегистрированная в Лондоне компания Savaro Ltd зафрахтовала партию селитры весом 2 750 тонн еще 2013 году, намереваясь отправить ее из Грузии на завод по производству взрывчатых веществ в Мозамбике.

Вместо этого судно, перевозившее опасный груз, "Rhosus", было задержано в Бейруте из-за неуплаченных долгов и технических неисправностей. Груз находился на складе вплоть до 4 августа 2020 года (то есть почти 7 лет - Ред.), когда он взорвался в результате чего погибло более 200 человек и около 300 000 человек лишились домов.

Украинский бизнесмен Владимир Вербонол, владелец одноименной компании в городе Днепр, сразу же попал в фокус внимания расследователей, однако "он очень быстро исчез из поля видимости". 

Как уверяет OCCRP сеть компаний, базирующаяся в Днепре, принадлежит и управляется сетью бизнесменов, включая Вербонола и его тестя Николая Алисеенко. Отмечается, что он замаскировал свои операции по меньшей мере через шесть подставных фирм и различных подставных лиц.  Их сфера деятельности распространялась на Англию, Шотландию, Карибский бассейн, Украину, южную часть Тихого океана и США. Эта сеть продавала удобрения и химикаты африканским странам как минимум с 2000-х годов.

Стоит отметить, что в заявлении, направленном OCCRP, три украинские компании, которых расследователи занесли в эту сеть, отрицают свою причастность к грузу "Rhosus" и возлагают вину за взрыв в Бейруте на власти Ливана: "Все время сферой деятельности Atlantis Corporation, Savaro и Dniprosoft были ИТ: производство программного обеспечения и интернет-маркетинг".

Репортеры смогли связать Savaro Ltd и Agroblend Exports (BVI) Ltd. с сетью Вербоноля благодаря доказательствам, найденным в серии электронных писем, отправленных представителем компании после задержания Rhosus в Бейруте.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Бейрут, груз, опасный, взрыв, расследование, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Намеренным взрыв ракеты Alpha назвали в Firefly
Намеренным взрыв ракеты Alpha назвали в Firefly
6-сен-2021, 18:39
Украино-американская ракета Alpha взорвалась после старта с базы в Калифорнии
Украино-американская ракета Alpha взорвалась после старта с базы в Калифорнии
3-сен-2021, 10:07
С помощью британцев Украина решила полететь на Луну
С помощью британцев Украина решила полететь на Луну
30-авг-2021, 18:16
В обход воздушного пространства Афганистана свои рейсы пускают крупнейшие авиакомпании мира
В обход воздушного пространства Афганистана свои рейсы пускают крупнейшие авиакомпании мира
16-авг-2021, 11:05
Полмиллиона доз вакцины AstraZeneca прибыло в Украину из Дании
Полмиллиона доз вакцины AstraZeneca прибыло в Украину из Дании
4-авг-2021, 11:55

Последние новости

09:24
События
Воскресить вымершего мамонта, соединив его ДНК с геномом индийского слона решили биотехнологи
09:20
События
Опасный груз разнесший год назад половину Бейрута принадлежал бизнесмену из Днепра - расследование OCCRP
09:18
События
Каждой областной клинике по вертолетной площадке пообещал Ляшко
09:16
События
Паспорта вакцинации от коронавируса для путешествий дискриминацией считают в ВОЗ, но готовятся к их введению
09:11
События
С 25 сентября в Нидерландах отменят требование соблюдать дистанцию полтора метра
09:09
События
Во время учений спецназовцы СБУ нашли схрон с боеприпасами на границе с Беларусью
09:07
События
Кабмин заявил что ПЦР-тесты и справки о выздоровлении могут заменить вакцинацию и в красной, и в желтой зонах
09:03
События
Стационарную психиатрическую экспертизу прописали Кабминовскому террористу Владимиру Прохничу
09:01
Политика
СНБО с сосудом по размножению микроорганизмов сравнил Андрей Деркач
08:56
События
Стало известно какие школы не закроют на карантин с 20 сентября в Ужгороде
08:53
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 сентября 2021
Вчера, 2021-09-14
22:12
Политика
Уволить Арестовича за видео, в котором тот назвал АТО курортом для мальчиков призвал Аваков
22:06
События
Украинские вертолеты недалеко от Крыма отработали пуски неуправляемых ракет и бомбометание
19:48
События
Под Днепром умер подросток, надышавшийся газом для заправки зажигалок, как показывают в Tik Tok
19:40
События
Ожидание шторма Николас приблизило мировые цены на нефть к максимуму за шесть недель
19:37
Политика
Деркач заявил что Порошенко хотел послать еще три корабля в Керченский пролив, чтобы сорвать выборы президента
16:58
Политика
Главные заявления с пресс-конференции Шмыгаля
16:50
События
Впервые в Украине вакцинировали пенсионеров выездной бригадой
16:19
События
Перепрофилировать Лукьяновское СИЗО в гостиницу предложил Малюська
15:58
События
Переименовать страну в Аотеароа захотели коренные жители Новой Зеландии

Новости ТОП-7

Новые подробности загадочной гибели судьи Писанца под Киевом7125
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 сентября 20211204
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 сентября 20211066
Президент Польши намеренно оскорбил Ангелу Меркель851
Около полутора тысяч паломников из украинской Умани в Израиль привезли коронавирус770
Актрису сериала "Папик" студии "Квартал 95" званием заслуженной артистки наградил Зеленский353
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 сентября 2021346

Досуг

Преимущества искусственной новогодней елки
Преимущества искусственной новогодней елки
Для многих Новый год и Рождество ассоциируется с живой елкой. Однако, живое дерево имеет и обратную сторону медали, и каждый год возникают вопросы: как избавиться от елки и неизбежных игл, которые опадают в течение пребывания елки в доме.
Вчера, 23:4494
Преимущества сотрудничества с профессиональной логистической компанией
Преимущества сотрудничества с профессиональной логистической компанией
Аутсорсинг становится все более важным, и опыт показывает, что поиск логистических решений - это тенденция, в том числе для рентабельности компании.
Вчера, 23:4195
Мотокультиватор - эффективная помощь в огороде
Мотокультиватор - эффективная помощь в огороде
Собственный сад и огород приносит много пользы и удовольствия. Благодаря этому у садоводов есть доступ к собственным, свежим и не содержащим химикатов фруктам и овощам.
Вчера, 19:33143
Световые буквы для рекламных вывесок: виды и особенности
Световые буквы для рекламных вывесок: виды и особенности
Вывески, изготавливаемые в формате наименований фирм и учреждений, являются наиболее востребованной разновидностью фасадной рекламы. Они применяются заведениями общепита и магазинами, развлекательными комплексами.
Вчера, 18:09130
Логистика зерна — Способы транспортировки зерновых
Логистика зерна — Способы транспортировки зерновых
Виды перевозок зерна — Способы перевозки зерна — Какой вид транспортировки выбрать — Какие факторы влияют на стоимость перевозки зерновых.
Вчера, 17:43129
Полнофункциональный промышленный сайт на базе шаблона Intec.Prom
Полнофункциональный промышленный сайт на базе шаблона Intec.Prom
Решающие аргументы в пользу построения промышленного сайта или интернет-магазина строительных материалов на базе шаблона Intec.Prom для «Битрикс». Какие плюсы есть у продукта, кому будет полезен.
Вчера, 17:18116

События

Воскресить вымершего мамонта, соединив его ДНК с геномом индийского слона решили биотехнологи
Воскресить вымершего мамонта, соединив его ДНК с геномом индийского слона решили биотехнологи
Частная биотехнологической компания Colossal объявила о планах воссоздать вымершего шерстистого мамонта, соединив его ДНК мамонта с геномом ныне живущего индийского слона.
Сегодня, 09:2446
Опасный груз разнесший год назад половину Бейрута принадлежал бизнесмену из Днепра - расследование OCCRP
Опасный груз разнесший год назад половину Бейрута принадлежал бизнесмену из Днепра - расследование OCCRP
Спустя год после того, как в порту Бейрута взорвалась крупная партия аммиачной селитры, буквально стершая с лица земли едва ли не половину города, появились ответы на вопросы, кому же именно принадлежал смертоносный груз.
Сегодня, 09:2056
Каждой областной клинике по вертолетной площадке пообещал Ляшко
Каждой областной клинике по вертолетной площадке пообещал Ляшко
Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил о том, что каждая областная клиника, в каждом регионе страны в скором временни будет оснащена вертолетной площадкой для приема экстренных больных, раненых или травмированных.
Сегодня, 09:1849
Паспорта вакцинации от коронавируса для путешествий дискриминацией считают в ВОЗ, но готовятся к их введению
Паспорта вакцинации от коронавируса для путешествий дискриминацией считают в ВОЗ, но готовятся к их введению
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что требовать паспорта вакцинации от коронавируса как условие для путешествий - это дискриминация.
Сегодня, 09:1652
С 25 сентября в Нидерландах отменят требование соблюдать дистанцию полтора метра
С 25 сентября в Нидерландах отменят требование соблюдать дистанцию полтора метра
В Нидерландах с 25 сентября отменят требование соблюдать дистанцию полтора метра.
Сегодня, 09:1159
Во время учений спецназовцы СБУ нашли схрон с боеприпасами на границе с Беларусью
Во время учений спецназовцы СБУ нашли схрон с боеприпасами на границе с Беларусью
Во время проведения антитеррористических учений в Ровенской области сотрудники СБУ обнаружили схрон с военными средствами поражения и взрывчаткой.
Сегодня, 09:0957
7 Днів