Опасный груз разнесший год назад половину Бейрута принадлежал бизнесмену из Днепра - расследование OCCRP

Спустя год после того, как в порту Бейрута взорвалась крупная партия аммиачной селитры, буквально стершая с лица земли едва ли не половину города, появились ответы на вопросы, кому же именно принадлежал смертоносный груз.

Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) провел серьезную работу и выяснил, что груз принадлежал компании украинского бизнесмена Владимира Вербонола под названием Savaro Ltd.

Именно он и его деловые партнеры стояли за этой компанией, которой по документам принадлежала партия аммиачной селитры. Эта компания была частью разветвленной сети, существующей уже несколько десятилетий, и которая занималась торговлей химикатами как минимум с 2000-х годов.

Сеть замаскировала свою деятельность как минимум за полдюжиной торговых наименований и различных подставных лиц и подставных компаний. Оффшорные провайдеры услуг на Кипре и в Соединенном Королевстве облегчили работу сети, уверяют расследователи.

Сразу после взрыва репортеры-расследователи обнаружили, что бездействующая и зарегистрированная в Лондоне компания Savaro Ltd зафрахтовала партию селитры весом 2 750 тонн еще 2013 году, намереваясь отправить ее из Грузии на завод по производству взрывчатых веществ в Мозамбике.

Вместо этого судно, перевозившее опасный груз, "Rhosus", было задержано в Бейруте из-за неуплаченных долгов и технических неисправностей. Груз находился на складе вплоть до 4 августа 2020 года (то есть почти 7 лет - Ред.), когда он взорвался в результате чего погибло более 200 человек и около 300 000 человек лишились домов.

Украинский бизнесмен Владимир Вербонол, владелец одноименной компании в городе Днепр, сразу же попал в фокус внимания расследователей, однако "он очень быстро исчез из поля видимости".

Как уверяет OCCRP сеть компаний, базирующаяся в Днепре, принадлежит и управляется сетью бизнесменов, включая Вербонола и его тестя Николая Алисеенко. Отмечается, что он замаскировал свои операции по меньшей мере через шесть подставных фирм и различных подставных лиц. Их сфера деятельности распространялась на Англию, Шотландию, Карибский бассейн, Украину, южную часть Тихого океана и США. Эта сеть продавала удобрения и химикаты африканским странам как минимум с 2000-х годов.

Стоит отметить, что в заявлении, направленном OCCRP, три украинские компании, которых расследователи занесли в эту сеть, отрицают свою причастность к грузу "Rhosus" и возлагают вину за взрыв в Бейруте на власти Ливана: "Все время сферой деятельности Atlantis Corporation, Savaro и Dniprosoft были ИТ: производство программного обеспечения и интернет-маркетинг".

Репортеры смогли связать Savaro Ltd и Agroblend Exports (BVI) Ltd. с сетью Вербоноля благодаря доказательствам, найденным в серии электронных писем, отправленных представителем компании после задержания Rhosus в Бейруте.