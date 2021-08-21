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События Сегодня, 09:2445
Воскресить вымершего мамонта, соединив его ДНК с геномом индийского слона решили биотехнологи

Частная биотехнологической компания Colossal объявила о планах воссоздать вымершего шерстистого мамонта, соединив его ДНК мамонта с геномом ныне живущего индийского слона. 

Этот проект является частью более масштабных намерений возродить вымерших животных и вернуть их в естественную среду обитания.

Об этом сообщает издание АВС.

Главный исполнительный директор и соучредитель Colossal Бен Ламм сказал, что его компания планирует использовать мощь технологий для предотвращения вымирания животных, исцеления нашей Земли и сохранения ее будущего.

"В дополнение к возвращению древних вымерших видов, таких как шерстистый мамонт, мы сможем использовать наши технологии, чтобы помочь сохранить находящиеся под угрозой исчезновения виды", - добавил Ламм.

Его компания привлекла 15 миллионов долларов США от инвесторов на разработку методов "воскрешения" видов, включая редактирование генов CRISPR.

Сторонники идеи говорят, что новая технология может помочь восстановить поврежденные экосистемы и замедлить или даже остановить последствия изменения климата.

Критики же заявляют, что деньги лучше бы вложить в устранение причин исчезновения животных.

Шерстистые мамонты некогда бродили по Арктике и делили территории с первыми людьми, которые охотились на устойчивых к холоду травоядных в поисках пищи и использовали их бивни и кости в качестве орудий.

Животные вымерли около 4000 лет назад. На протяжении десятилетий ученые находили фрагменты костей, зубов и волос мамонта, а также пытались извлечь и секвенировать ДНК гигантов.

Colossal заявляет, что ее цель - вставить последовательности ДНК шерстистых мамонтов, собранные из хорошо сохранившихся останков в вечной мерзлоте и степях, в геном азиатских слонов, чтобы создать гибрид слона и мамонта.

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