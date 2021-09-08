 

Взрыв авто в Днепре. Погибший сапер проводил тренинги по первой помощи и руководил общественной организацией

События Сегодня, 12:5667
Взрыв авто в Днепре. Погибший сапер проводил тренинги по первой помощи и руководил общественной организацией

Один из погибших утром в среду, 15 сентября, в результате взрыва автомобиля в Днепре - Алексей Иванович Кавлак, по информации "Страны", был сапером в зоне АТО.

Также Кавлак являлся руководителем компании Aid Brothers, которая занимается организацией тренингов по оказанию первой помощи. 

Об этом свидетельствует информация на Facebook-странице погибшего. 

Также, судя по информации в социальной сети, Алексей Кавлак являлся членом правления общественной организации "Украинский легион", которая занимается помощью военнослужащим, теробороной и т.п.

На сайте компании Aid Brothers указано, что это тренинг-центр, который объединяет инструкторов по оказанию первой помощи. Компания, кроме организации тренингов для бизнеса, госинститутов и частных лиц, занимается продажей аптечек и средств спасения. 

Об этом передает Телеграм-канал "Политика "Страны".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, взрыв, Днепр, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Кто находился во взорвавшейся машине в Днепре рассказала
Кто находился во взорвавшейся машине в Днепре рассказала "Страна". Сапер из зоны АТО и сотрудница ГСЧС
Сегодня, 12:04
Возле супермаркета в Днепре мужчина выстрелил в покупателя без маски
Возле супермаркета в Днепре мужчина выстрелил в покупателя без маски
8-сен-2021, 12:03
Намеренным взрыв ракеты Alpha назвали в Firefly
Намеренным взрыв ракеты Alpha назвали в Firefly
6-сен-2021, 18:39
Указ о введении санкций СНБО против Игоря Гужвы и издателей
Указ о введении санкций СНБО против Игоря Гужвы и издателей "Страны" подписал Зеленский
21-авг-2021, 17:33
Из-за взрыва газа в жилом доме погибли мужчина и женщина
Из-за взрыва газа в жилом доме погибли мужчина и женщина
15-авг-2021, 16:07

Последние новости

12:59
События
Почему взбунтовались клиенты Приватбанка, когда увидели новые договоры по кредитным картам
12:56
События
Взрыв авто в Днепре. Погибший сапер проводил тренинги по первой помощи и руководил общественной организацией
12:04
События
Кто находился во взорвавшейся машине в Днепре рассказала "Страна". Сапер из зоны АТО и сотрудница ГСЧС
09:24
События
Воскресить вымершего мамонта, соединив его ДНК с геномом индийского слона решили биотехнологи
09:20
События
Опасный груз разнесший год назад половину Бейрута принадлежал бизнесмену из Днепра - расследование OCCRP
09:18
События
Каждой областной клинике по вертолетной площадке пообещал Ляшко
09:16
События
Паспорта вакцинации от коронавируса для путешествий дискриминацией считают в ВОЗ, но готовятся к их введению
09:11
События
С 25 сентября в Нидерландах отменят требование соблюдать дистанцию полтора метра
09:09
События
Во время учений спецназовцы СБУ нашли схрон с боеприпасами на границе с Беларусью
09:07
События
Кабмин заявил что ПЦР-тесты и справки о выздоровлении могут заменить вакцинацию и в красной, и в желтой зонах
09:03
События
Стационарную психиатрическую экспертизу прописали Кабминовскому террористу Владимиру Прохничу
09:01
Политика
СНБО с сосудом по размножению микроорганизмов сравнил Андрей Деркач
08:56
События
Стало известно какие школы не закроют на карантин с 20 сентября в Ужгороде
08:53
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 сентября 2021
Вчера, 2021-09-14
22:12
Политика
Уволить Арестовича за видео, в котором тот назвал АТО курортом для мальчиков призвал Аваков
22:06
События
Украинские вертолеты недалеко от Крыма отработали пуски неуправляемых ракет и бомбометание
19:48
События
Под Днепром умер подросток, надышавшийся газом для заправки зажигалок, как показывают в Tik Tok
19:40
События
Ожидание шторма Николас приблизило мировые цены на нефть к максимуму за шесть недель
19:37
Политика
Деркач заявил что Порошенко хотел послать еще три корабля в Керченский пролив, чтобы сорвать выборы президента
16:58
Политика
Главные заявления с пресс-конференции Шмыгаля

Новости ТОП-7

Новые подробности загадочной гибели судьи Писанца под Киевом7154
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 сентября 20211226
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 сентября 20211114
Президент Польши намеренно оскорбил Ангелу Меркель886
Около полутора тысяч паломников из украинской Умани в Израиль привезли коронавирус785
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 сентября 2021771
Об усилении проверок украинцев на наличие поддельных ковид-сертификатов объявили в МВД314

Досуг

Кубарики: что это и где их используют?
Кубарики: что это и где их используют?
Схватить улетающую мысль, записать телефон, черкнуть пометку или имя, передать записку в соседний отдел, оставить напоминание: люди – тактильные существа и лучше усваивают информацию, записанную на осязаемых носителях.
Сегодня, 11:2672
Какие стулья выбрать для обустройства офиса
Какие стулья выбрать для обустройства офиса
Офисные кресла и стулья, как правило, объединяют в одну категорию продукции, предназначенную для использования в интерьерах коммерческих и общественных заведений.
Сегодня, 11:2474
Преимущества искусственной новогодней елки
Преимущества искусственной новогодней елки
Для многих Новый год и Рождество ассоциируется с живой елкой. Однако, живое дерево имеет и обратную сторону медали, и каждый год возникают вопросы: как избавиться от елки и неизбежных игл, которые опадают в течение пребывания елки в доме.
Вчера, 23:44108
Преимущества сотрудничества с профессиональной логистической компанией
Преимущества сотрудничества с профессиональной логистической компанией
Аутсорсинг становится все более важным, и опыт показывает, что поиск логистических решений - это тенденция, в том числе для рентабельности компании.
Вчера, 23:41116
Мотокультиватор - эффективная помощь в огороде
Мотокультиватор - эффективная помощь в огороде
Собственный сад и огород приносит много пользы и удовольствия. Благодаря этому у садоводов есть доступ к собственным, свежим и не содержащим химикатов фруктам и овощам.
Вчера, 19:33156
Световые буквы для рекламных вывесок: виды и особенности
Световые буквы для рекламных вывесок: виды и особенности
Вывески, изготавливаемые в формате наименований фирм и учреждений, являются наиболее востребованной разновидностью фасадной рекламы. Они применяются заведениями общепита и магазинами, развлекательными комплексами.
Вчера, 18:09141

События

Почему взбунтовались клиенты Приватбанка, когда увидели новые договоры по кредитным картам
Почему взбунтовались клиенты Приватбанка, когда увидели новые договоры по кредитным картам
Государственный Приватбанк подписывает с физлицами новые договоры по своим кредитным картам, чем спровоцировал волну негодования в соцсетях.
Сегодня, 12:5991
Взрыв авто в Днепре. Погибший сапер проводил тренинги по первой помощи и руководил общественной организацией
Взрыв авто в Днепре. Погибший сапер проводил тренинги по первой помощи и руководил общественной организацией
Один из погибших утром в среду, 15 сентября, в результате взрыва автомобиля в Днепре - Алексей Иванович Кавлак, по информации "Страны", был сапером в зоне АТО.
Сегодня, 12:5668
Кто находился во взорвавшейся машине в Днепре рассказала "Страна". Сапер из зоны АТО и сотрудница ГСЧС
Кто находился во взорвавшейся машине в Днепре рассказала "Страна". Сапер из зоны АТО и сотрудница ГСЧС
По информации "Страны", мужчина, который взорвался в автомобиле в Днепре утром в среду, 15 сентября, был сапёром в зоне АТО, а погибшая женщина, которая была его спутницей, сотрудницей пресс-службы ГСЧС города.
Сегодня, 12:0491
Воскресить вымершего мамонта, соединив его ДНК с геномом индийского слона решили биотехнологи
Воскресить вымершего мамонта, соединив его ДНК с геномом индийского слона решили биотехнологи
Частная биотехнологической компания Colossal объявила о планах воссоздать вымершего шерстистого мамонта, соединив его ДНК мамонта с геномом ныне живущего индийского слона.
Сегодня, 09:2476
Опасный груз разнесший год назад половину Бейрута принадлежал бизнесмену из Днепра - расследование OCCRP
Опасный груз разнесший год назад половину Бейрута принадлежал бизнесмену из Днепра - расследование OCCRP
Спустя год после того, как в порту Бейрута взорвалась крупная партия аммиачной селитры, буквально стершая с лица земли едва ли не половину города, появились ответы на вопросы, кому же именно принадлежал смертоносный груз.
Сегодня, 09:2089
Каждой областной клинике по вертолетной площадке пообещал Ляшко
Каждой областной клинике по вертолетной площадке пообещал Ляшко
Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил о том, что каждая областная клиника, в каждом регионе страны в скором временни будет оснащена вертолетной площадкой для приема экстренных больных, раненых или травмированных.
Сегодня, 09:1873
7 Днів