Взрыв авто в Днепре. Погибший сапер проводил тренинги по первой помощи и руководил общественной организацией

Один из погибших утром в среду, 15 сентября, в результате взрыва автомобиля в Днепре - Алексей Иванович Кавлак, по информации "Страны", был сапером в зоне АТО.

Также Кавлак являлся руководителем компании Aid Brothers, которая занимается организацией тренингов по оказанию первой помощи.

Об этом свидетельствует информация на Facebook-странице погибшего.

Также, судя по информации в социальной сети, Алексей Кавлак являлся членом правления общественной организации "Украинский легион", которая занимается помощью военнослужащим, теробороной и т.п.

На сайте компании Aid Brothers указано, что это тренинг-центр, который объединяет инструкторов по оказанию первой помощи. Компания, кроме организации тренингов для бизнеса, госинститутов и частных лиц, занимается продажей аптечек и средств спасения.

Об этом передает Телеграм-канал "Политика "Страны".