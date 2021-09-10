Возможность растаможки автомобилей появится в "Дие"

В приложении "Дия" появится опция растаможки автомобилей. Воспользоваться ей украинцы смогут уже со 2 декабря.

Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

По словам премьера, эксперимент по растаможке авто в смартфоне начнется 2 декабря текущего года и завершится 31 декабря 2023-го.

В "Дию" можно будет подгрузить все нужные документы, также оплатить таможенный сбор, а завершение процедуры будет проходить автоматически.

Шмыгаль анонсирует, что таможенные платежи также будут автоматически начисляться в приложении, а оплатить их можно будет через "Дию".