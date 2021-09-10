 

Возможность растаможки автомобилей появится в "Дие"

События Сегодня, 16:3353
Возможность растаможки автомобилей появится в "Дие"

В приложении "Дия" появится опция растаможки автомобилей. Воспользоваться ей украинцы смогут уже со 2 декабря. 

Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль. 

По словам премьера, эксперимент по растаможке авто в смартфоне начнется 2 декабря текущего года и завершится 31 декабря 2023-го. 

В "Дию" можно будет подгрузить все нужные документы, также оплатить таможенный сбор, а завершение процедуры будет проходить автоматически. 

Шмыгаль анонсирует, что таможенные платежи также будут автоматически начисляться в приложении, а оплатить их можно будет через "Дию". 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Дия, 7dniv, 7dnivinfo, растаможка  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Добывать газ на западе Украины хочет Польша
Добывать газ на западе Украины хочет Польша
10-сен-2021, 11:13
На соцвыплаты потратят подаренные Украине МВФ $2,7 млрд
На соцвыплаты потратят подаренные Украине МВФ $2,7 млрд
26-авг-2021, 15:49
Визит Папы Римского в Украину обсудили Шмыгаль и госсекретарь Ватикана
Визит Папы Римского в Украину обсудили Шмыгаль и госсекретарь Ватикана
24-авг-2021, 10:18
Паспорта в смартфоне в Украине приравняли к бумажным
Паспорта в смартфоне в Украине приравняли к бумажным
23-авг-2021, 09:22
В Украину прибыл премьер-министр Грузии. В аэропорту его встретил Шмыгаль
В Украину прибыл премьер-министр Грузии. В аэропорту его встретил Шмыгаль
21-авг-2021, 13:57

Последние новости

17:33
Экономика
В 2022 Кабмин ожидает рост курса доллара
16:33
События
Возможность растаможки автомобилей появится в "Дие"
16:24
Политика
Плохой идеей предложение Данилова о переводе украинского языка на латиницу назвал Разумков
12:59
События
Почему взбунтовались клиенты Приватбанка, когда увидели новые договоры по кредитным картам
12:56
События
Взрыв авто в Днепре. Погибший сапер проводил тренинги по первой помощи и руководил общественной организацией
12:04
События
Кто находился во взорвавшейся машине в Днепре рассказала "Страна". Сапер из зоны АТО и сотрудница ГСЧС
09:24
События
Воскресить вымершего мамонта, соединив его ДНК с геномом индийского слона решили биотехнологи
09:20
События
Опасный груз разнесший год назад половину Бейрута принадлежал бизнесмену из Днепра - расследование OCCRP
09:18
События
Каждой областной клинике по вертолетной площадке пообещал Ляшко
09:16
События
Паспорта вакцинации от коронавируса для путешествий дискриминацией считают в ВОЗ, но готовятся к их введению
09:11
События
С 25 сентября в Нидерландах отменят требование соблюдать дистанцию полтора метра
09:09
События
Во время учений спецназовцы СБУ нашли схрон с боеприпасами на границе с Беларусью
09:07
События
Кабмин заявил что ПЦР-тесты и справки о выздоровлении могут заменить вакцинацию и в красной, и в желтой зонах
09:03
События
Стационарную психиатрическую экспертизу прописали Кабминовскому террористу Владимиру Прохничу
09:01
Политика
СНБО с сосудом по размножению микроорганизмов сравнил Андрей Деркач
08:56
События
Стало известно какие школы не закроют на карантин с 20 сентября в Ужгороде
08:53
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 сентября 2021
Вчера, 2021-09-14
22:12
Политика
Уволить Арестовича за видео, в котором тот назвал АТО курортом для мальчиков призвал Аваков
22:06
События
Украинские вертолеты недалеко от Крыма отработали пуски неуправляемых ракет и бомбометание
19:48
События
Под Днепром умер подросток, надышавшийся газом для заправки зажигалок, как показывают в Tik Tok

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 сентября 20211246
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 сентября 20211155
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 сентября 20211069
Президент Польши намеренно оскорбил Ангелу Меркель905
Около полутора тысяч паломников из украинской Умани в Израиль привезли коронавирус804
Об усилении проверок украинцев на наличие поддельных ковид-сертификатов объявили в МВД335
Уведомлять украинцев, если на них кто-то захочет оформить кредит станет "Дия"264

Досуг

5 советов по поиску подходящей логистической компании
5 советов по поиску подходящей логистической компании
О том как на что стоит обратить внимание при выборе транспортной компании, рассказывает Богдан Харитоненко Founder & CEO Trans Logistic Plus - международная транспортно логистическая компания, компания предоставляет услуги международных грузоперевозок для бизнеса.
Сегодня, 18:1048
Почему важно использовать правильную посуду для приготовления пищи?
Почему важно использовать правильную посуду для приготовления пищи?
Как вы, наверное, уже знаете, кулинария – это искусство, которому может научиться каждый. Что упростило приготовление пищи сверхурочно, так это доступ к рецептам и советам на разных платформах. Все больше людей предпочитают готовить еду, потому что это дешевле, а во многих случаях и
Сегодня, 17:5049
Кубарики: что это и где их используют?
Кубарики: что это и где их используют?
Схватить улетающую мысль, записать телефон, черкнуть пометку или имя, передать записку в соседний отдел, оставить напоминание: люди – тактильные существа и лучше усваивают информацию, записанную на осязаемых носителях.
Сегодня, 11:2690
Какие стулья выбрать для обустройства офиса
Какие стулья выбрать для обустройства офиса
Офисные кресла и стулья, как правило, объединяют в одну категорию продукции, предназначенную для использования в интерьерах коммерческих и общественных заведений.
Сегодня, 11:2491
Преимущества искусственной новогодней елки
Преимущества искусственной новогодней елки
Для многих Новый год и Рождество ассоциируется с живой елкой. Однако, живое дерево имеет и обратную сторону медали, и каждый год возникают вопросы: как избавиться от елки и неизбежных игл, которые опадают в течение пребывания елки в доме.
Вчера, 23:44114
Преимущества сотрудничества с профессиональной логистической компанией
Преимущества сотрудничества с профессиональной логистической компанией
Аутсорсинг становится все более важным, и опыт показывает, что поиск логистических решений - это тенденция, в том числе для рентабельности компании.
Вчера, 23:41122

События

Возможность растаможки автомобилей появится в "Дие"
Возможность растаможки автомобилей появится в "Дие"
В приложении "Дия" появится опция растаможки автомобилей. Воспользоваться ей украинцы смогут уже со 2 декабря. 
Сегодня, 16:3354
Почему взбунтовались клиенты Приватбанка, когда увидели новые договоры по кредитным картам
Почему взбунтовались клиенты Приватбанка, когда увидели новые договоры по кредитным картам
Государственный Приватбанк подписывает с физлицами новые договоры по своим кредитным картам, чем спровоцировал волну негодования в соцсетях.
Сегодня, 12:59173
Взрыв авто в Днепре. Погибший сапер проводил тренинги по первой помощи и руководил общественной организацией
Взрыв авто в Днепре. Погибший сапер проводил тренинги по первой помощи и руководил общественной организацией
Один из погибших утром в среду, 15 сентября, в результате взрыва автомобиля в Днепре - Алексей Иванович Кавлак, по информации "Страны", был сапером в зоне АТО.
Сегодня, 12:5699
Кто находился во взорвавшейся машине в Днепре рассказала "Страна". Сапер из зоны АТО и сотрудница ГСЧС
Кто находился во взорвавшейся машине в Днепре рассказала "Страна". Сапер из зоны АТО и сотрудница ГСЧС
По информации "Страны", мужчина, который взорвался в автомобиле в Днепре утром в среду, 15 сентября, был сапёром в зоне АТО, а погибшая женщина, которая была его спутницей, сотрудницей пресс-службы ГСЧС города.
Сегодня, 12:04121
Воскресить вымершего мамонта, соединив его ДНК с геномом индийского слона решили биотехнологи
Воскресить вымершего мамонта, соединив его ДНК с геномом индийского слона решили биотехнологи
Частная биотехнологической компания Colossal объявила о планах воссоздать вымершего шерстистого мамонта, соединив его ДНК мамонта с геномом ныне живущего индийского слона.
Сегодня, 09:2491
Опасный груз разнесший год назад половину Бейрута принадлежал бизнесмену из Днепра - расследование OCCRP
Опасный груз разнесший год назад половину Бейрута принадлежал бизнесмену из Днепра - расследование OCCRP
Спустя год после того, как в порту Бейрута взорвалась крупная партия аммиачной селитры, буквально стершая с лица земли едва ли не половину города, появились ответы на вопросы, кому же именно принадлежал смертоносный груз.
Сегодня, 09:20110
7 Днів