Первые бобры, которые заразились коронавирусом от людей умерли

В Монголии результаты лабораторных исследований показали, что COVID-19 стал причиной смерти двух животных. Коронавирусная болезнь погубила бобров.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа", ссылаясь на монгольское Главное управление ветеринарной службы (ГАВС).

Эксперт управления рассказал журналистам агентства, что два бобра погибли при загадочных обстоятельствах еще в прошлом месяце. И вот сейчас результаты лабораторных исследований показали, что причиной смерти стал COVID-19.

Это первые подтвержденные случаи гибели животных в стране из-за COVID-19.

По данным Национального центра зоонозных заболеваний Монголии, зараженные бобры жили в Центре разведения бобров при Департаменте окружающей среды столицы Улан-Батора. А еще у семи бобров из этого центра был положительный результат на вирус.

Возможно, бобры заразились коронавирусом от людей. У семи инфицированных бобров определили наличие дельта-штамма коронавируса. У них проявились несколько симптомов, включая кашель, насморк и выделения из глаз. Однако животные полностью выздоровели благодаря надлежащему лечению.

Помимо бобров, в Монголии находили коронавирус у двух домашних кошек.