В Карпатах взорвался туристический костер. Два человека погибли, четверо - ранены.

В Карпатах в долине горы Под-Берды туристы во время отдыха развели костер и пострадали.

Два человека погибли, еще четыре получили травмы различного характера.

Об этом сообщает пресс-группа Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на официальном сайте.

Трагический инцидент произошел вечером в среду, 15 сентября. После получения сообщения о происшествии спасатели отправились на поиски туристов.

После полуночи, 16 сентября сотрудники ГСЧС уже начали сопровождать пострадавших к подножию горы. По данным спасателей, два человека погибли, еще четыре травмированы, один из них - в тяжелом состоянии.

Для оказания помощи пострадавшим спасатели привлекли более десяти единиц техники и более 40 человек личного состава.