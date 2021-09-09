Куратор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко ускорил возведение своего особняка под Киевом

В начале года на "Стране" вышел эксклюзив о том, что Кирилл Тимошенко, замглавы Офиса президента Украины приобрел дом и земельный участок в коттеджном городке "Альпийка" возле села Подгорцы (неподалеку от Киева).

Загородная недвижимость куратора "Большого строительства" оформлена на его супругу Алену, с которой товарищ президента состоит в браке более 8 лет. Стоимость покупки составила около 10 миллионов гривен.

Тогда "Страна" подробно рассказывала, что в июле 2020 года на Алену Тимошенко записали два участка площадью 6 соток, которые примыкают к элитному коттеджному городку. А 2 января 2021 года была оформлена покупка непосредственно резиденции в "Альпийке". Это 27 соток земли и особняк на 354 кв. м.

С тех пор прошло 9 месяцев, и за это время проект «Большая стройка», на который уже потратили более 120 миллиардов гривен, оброс множеством коррупционных схем. Несмотря на это, сейчас правительство задумалось над выделением еще 15 миллиардов гривен на эту программу.

Журналисты «Страны» проверили, как же обстоят дела у куратора «Большого строительства» на собственной стройке. Подняв квадракоптер над уже известным нам коттеджным городком, мы сразу заметили масштабные работы.

Процесс, как говорится, «кипит». Во дворе Тимошенко установлено шесть строительных домиков для рабочих. Даже в момент съемки, строители продолжали сооружать опалубку для заливки бетона под бассейн.

Сразу видно, что у соратника Зеленского основательный подход к делу. Земельный участок превратился в большую стройплощадку. Снят целый слой грунта, таким образом выравнивают всю территорию участка. Вырезано более десятка деревьев и уничтожены зеленые насаждения, которые были на участке на момент покупки.

Особняк, сооруженный по проекту "Зацьбург", полностью реконструируют. Меняют фасад, все окна, переделывают крышу, демонтируют некоторые старые стены и сооружают новые. Отдельно построили гараж на несколько машин, а за счет ранее предусмотренных двух паркомест в самом доме расширили жилплощадь.

Также на участке возводят еще бассейн, гостевой домик на 100 квадратов и постройку, похожую на баню.

Смеем предположить, что Тимошенко спешит все закончить в ближайшие месяцы и встретить Новый год в новом доме.