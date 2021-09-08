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События Сегодня, 13:4918
Во время сессии горсовета в Ивано-Франковске депутатам сделали прививки от коронавируса

В Ивано-Франковске, где учителям обещают премию за прививку от Covid-19, во время сессии городского совета в четверг, 16 сентября, вакцинировали от коронавируса депутатов.

Об этом сообщил в Фейсбуке мэр города Руслан Марцинкив, который ранее пригрозил уволить непривитых сотрудников горсовета.

Градоначальник заявил, что во время сессии горсовета он объявил перерыв на 15 минут, чтобы депутаты имели возможность вакцинироваться "на месте - чтобы далеко не ходить".

Также он напомнил, что в больницах города находятся 132 пациента с коронавирусом, 11 из которых - в реанимации.

"Поэтому таким жестом (вакцинацией депутатов - Ред.) мы покажем пример и свою ответственность", - добавил мэр города.

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Теги: news, новости, Украина, Франковск, депутаты, 7dniv, 7dnivinfo, вакцинация  
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