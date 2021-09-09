Встреча с послами G7, которую Зеленский созвал из-за блокировки судебной реформы проходит в Офисе президента

В четверг, 16 сентября, в Офисе Зеленского проходит встреча с послами "Большой семерки", главами Совета судей и Верховного Суда, а также нардепами, которую созвал президент.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Зеленский заявил о встрече на днях. Это произошло после того, как на заседании Совета судей не выбрали членов Этического совета. Это, в свою очередь, заблокировало работу Высшего совета правосудия, поскольку судьи, которых необходимо избрать Совету, должны контролировать членов ВСП.

Судебная реформа в Украине предусматривает, что контролировать ВСП, а также Высшую квалификационную комиссию судей - а именно эти органы управляют судами - будут международные эксперты, ранее их уже отобрал Запад.