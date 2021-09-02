В Кремле отреагировали на призыв Европарламента пересмотреть отношения с РФ

В Кремле прокомментировали доклад депутата из Литвы о призыве пересмотреть отношения Евросоюза с РФ, который поддержал Европарламент, и заявили, что суть этого документа вызывает только сожаление.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет TACC.

По его словам, суть документа, который предлагает призвать ЕС расширить санкции против РФ "может вызывать только сожаление" и "носит исключительно рекомендательный характер".

Также в Кремле выразили сожаление, что вместо того, чтобы наладить отношения и "решить существующие проблемы" в Европарламенте решили пойти другим путем.

"К великому сожалению, там (в документе - Ред.) не идет речь о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам, - сказал Песков.

Напомним, доклад, подготовленный Андрюсом Кубилюсом, поддержали 494 депутата, еще 103 человека были против, а семьдесят два - воздержались от голосования. По мнению автора документа, ЕС должен разработать новую стратегию отношений с Россией с призывом пересмотреть отношения Евросоюза с РФ.