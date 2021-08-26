Как топ-чиновницу из Киева травят за пост об СССР

В Украине гремит очередная "зрада".

Высокопоставленная чиновница Киевской городской горадминистрации (то есть подчиненная мэра Виталия Кличко) написала пост, где нашла положительные стороны жизни в СССР. Из ее слов следует, что в те времена было меньше воровства, и для простых людей всё стоило дешевле.

На женщину набросились хейтеры и требуют от Кличко ее увольнения. Впрочем, ни он, ни КГГА еще на скандал не отреагировали.

Разобрались, что случилось.

"Времена, когда не было ковида". Как чиновница СССР вспоминала

Директор департамента образования и науки столичной мэрии Елена Фиданян утром среды опубликовала пост о том, как жилось в Советском Союзе.

Чиновница запостила фото советского школьника у автоматов с газировкой и прокомментировала его так:

"Времена, когда:

- не было ковида;

- мы не бояться пить воду из уличных автоматов;

- мы пользовались многоразовыми стаканами, и их не уничтожали вандалы;

- мы не покупали воду для дома, а пили из крана.

Времена когда копейки имели денежный вес:

- стакан воды без сиропа стоил 1 коп, с сиропом - 3 коп;

- проезд в трамвае стоил 3 коп, троллейбусе - 4 коп, в автобусе и метро - 5 коп .;

- стакан чая в школьной столовой - 2 коп, томатный сок - 10 коп, большой бублик с маком - 5 коп;

- школьная тонкая тетрадь - 3 коп, дневник - 14 коп".

В посте не было ни слова об СССР, коммунизме или мудром партийном руководстве - чиновница просто поностальгировала на тему в том числе своего прошлого, перечислив общеизвестные факты. За что напоролась на немедленную травлю.

Под этим ее постом оставили почти две тысячи комментариев - хотя обычно записи Фиданян обсуждают максимум несколько десятков человек.

Чиновницу начали упрекать в том, что она забыла о ГУЛАГе и прочих недостатках Советского Союза. Что всех несогласных "ставили к стенке", а миллионы людей сидели в тюрьме.

Правда, вряд ли это было в те времена, о которых писала Фиданян - ее фото явно из 70-х или 80-х, когда ГУЛАГа и массовых расстрелов уже не было.





Другие пользователи бросились напоминать о том, что в СССР не было женских прокладок (и, видимо, об этом чиновница тоже обязана была, по их мнению, упомянуть в своем посте).

Некоторые комментаторы начали требовать от Кличко уволить Елену Фиданян.

Другие же высказали мнение, что через день-два она запишет видео с извинениями.

Но было и несколько комментариев в поддержку Фиданян. Люди пишут, что она сказала правду и не побоялась высказать мнение, которое сегодня фактически запрещено.

После того как в комментариях собрались сотни хейтеров, чиновница ограничила обсуждения под своим статусом.

А ближе к вечеру среды опубликовала новый пост - по следам старого. В нем она процитировала писателя Оскара Уайльда: "Я отвечаю за то, что говорю, но не могу отвечать за то, что вы слышите!"

То есть слов своих назад она не взяла, чем вызвала новую волну хейтерских комментариев. Там обозначились уже более известные личности. Например, детская писательница и член порошенковской "Демсокиры" Татьяна Комлик, более известная как Татуся Бо.

Она стала требовать у Елены Фиданян удалить пост.

"Елена Григорьевна, ну, прекращайте уже. Ну, так нельзя. Ну, не делайте этого. Удалите пост или закройте его. Опубликуйте официальное объяснение или комментарий. Вы же не первая плывете на теме совкодроча. Зачем вы так упорно топите себя?"

Правда, тон порохоботов, как видим, скорее примирительный и призывают они лишь покаяться, а не увольняться. Ниже в комментариях они объяснили это тем, что на этот пост главы Департамента образования КГГА уже метят якобы люди главы ОП Андрея Ермака.

К слову, сама Фиданян на выборах 2019 года поддерживала Порошенко. Поэтому ее вряд ли можно упрекнуть в симпатиях к СССР.

Почему в КГГА проснулась ностальжи?

Первое и наиболее вероятное объяснение - пост был написан без всякой задней мысли. Как повод разбавить свою Facebook-страницу чем-то легким и непринужденным.

С другой стороны, в Сети сразу стали искать какие-то другие теории.

Департамент образования - это одно из важнейших подразделений мэрии. Через него проходят многомиллионные расходы столичного бюджета.

Поэтому копья вокруг этого ведомства ломаются нешуточные - особенно в свете противостояния Кличко и Зеленского. Так, 18 августа прокуратура провела в департаменте образования обыск - подозревая нецелевую растрату миллиона гривен. В частности, на ремонте тепловых пунктов для школ.

Днем ранее прокуратура вручила подозрение в растрате двух миллионов на ремонт школ подчиненному Елены Фиданян - главе Святошинского отдела образования. Одновременно прошел обыск в Печерском управлении образования - там речь шла о полумиллионе гривен, которые якобы присвоили чиновники.

Как уже рассказывала "Страна" - эти обыски идут в рамках противостояния КГГА и Банковой, которая ищет разные способы отодвинуть Кличко от власти в столице. И хотя понятно, что коррупционные риски в мэрии зашкаливают, разборки эти имеют скорее политические цели.

Поэтому уже звучат мнения, что пост Елены Фиданян призван отвлечь внимание от коррупционных подозрений "благодатной" для скандала темой ностальгии по СССР.

Так, например, журналист Евгений Куксин возмущается, что все обсуждают "ностальжи" от Фиданян, а не "откаты" в ее департаменте.

Есть и другая версия - что война хейта была поднята по заказу Банковой, чтоб дискредитировать Кличко.

Впрочем, независимо от того, был ли у чиновницы некий тайный умысел, из поста делают и другие выводы. О том, что в Украине, даже в Киеве, много людей, которые думают не так, как диктуют сверху, - и периодически даже у них "прорывает".

"Директор департамента образования и науки Киевской городской госадминистрации Елена Фиданян опубликовала в ФБ пост про СССР, где удивляется, что из автоматов с водой в СССР не крали и не били стаканы.

Ей, конечно же, уже засчитали зраду и сейчас валят. Почти не сомневаюсь, что закончится это её увольнением.

Но я про другое.

Вдумайтесь: Директор департамента образования и науки Киевской городской госадминистрации. Не министр, конечно, но уже высшая номенклатура. Ещё и образование, важная сфера, одно из самых денежных и идеологически ответственных мест. Абы кого не возьмут. И тут такое.

Т.е. всё это время человек скрывал свои взгляды, косил под патриота, канал за своего. И тут на тебе.

Вопрос же в том, сколько ещё "государевых людей" думают так же, а то и похлеще, но скрывают свои взгляды до поры до времени?", - спрашивает журналист Юрий Ткачев.

Суть нападок на Фиданян кратко сформулировал нардеп Макс Бужанский. "Три копейки за школьную тетрадь - пощёчина современной Украине оглушительная", - написал он в Телеграм.

А сколько сейчас всё стоит по сравнению с СССР?

Елена Фиданян подняла на самом деле интересную тему. Сравним, сколько стоят указанные ей товары и услуги сейчас в Украине - и как это сочетается с зарплатами.

Средняя зарплата в середине восьмидесятых в СССР составлял порядка 130 рублей. Сейчас - около 14 тысяч гривен. Если не отвлекаться на название валюты, рост в номинальном значении - в 107 раз.

А теперь проследим, насколько выросли в цене товары, указанные киевской чиновницей.

Вода с сиропом из автоматов у нас сегодня не продается, поэтому сравнивать не с чем. А вот по другим группам это сделать можно.

Проезд в трамвае при СССР стоил 3 копейки, троллейбусе - 4 копейки, в автобусе и метро - 5 копеек. Сейчас общая цена - 8 гривен. Рост - в 160-260 раз. И у Кличко, отметим, сейчас планируют поднять цену до 21 гривны.

То есть это выше, чем рост средних зарплат в Украине по сравнению с СССР.

Томатный сок - стоил 10 копеек, в школе сегодня он обойдется в 15 гривен за 200 мл - то есть подорожал в 150 раз.

Большой бублик с маком стоил 5 копеек. Сегодня выпечка в киевских школах стоит порядка 20-25 гривен. Это рост в 400 раз.

Школьная тонкая тетрадь стоила три копейки, сейчас - 1,20 грн. Дневник - 14 копеек, а сейчас самый дешевый обойдется в 13 гривен. По обоим параметрам "удорожание" ниже уровня роста зарплаты. При этом если купить ребенку дневник с красивой обложкой - то обойдется он уже 25-30 гривен, что будет существенно дороже, чем в СССР.

Вывод следующий - еда и транспорт в СССР были объективно доступнее для людей, если брать параметр средней зарплаты тогда и сейчас.

При этом нужно учитывать, что сегодня украинцы огромную долю среднего дохода отдают на коммунальные услуги - порядка 30-40%. Чего в СССР не было.

Поэтому расценки, указанные Еленой Фиданян - это действительно "пощечина" современной Украине.