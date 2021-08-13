 

О появлении у украинских спортсменов инструкций, как себя вести рассказала Магучих

События Сегодня, 18:4822
О появлении у украинских спортсменов инструкций, как себя вести рассказала Магучих

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая на Олимпиаде в Токио сфотографировалась с российской коллегой и попала в скандал, призналась, что спортсмены начали получать инструкции по поведению.

Об этом она рассказала в интервью "Информатору".

Ведущая спросила, есть ли теперь у спортсменов некие инструктажи о том, как лучше себя вести, от кого отгораживаться, инструктируют ли их в духе "туда ходи, тужа не ходи".

"Есть такое. Появилось после таких (событий - Ред.). Но двигаемся дальше и будем смотреть, как это будет в будущем", – сказала легкоатлетка.

Кроме того, Магучих рассказала, что из-за скандала вокруг фотографии с россиянкой ей было эмоционально тяжело, но благодаря поддержки тренера, родителей и других людей она могла идти вперед и не опускать руки.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Магучих, спортсмены, инструкции, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Российская ведущая Скабеева опубликовала совместное фото с Беленюком после вызова Магучих в Минобороны
Российская ведущая Скабеева опубликовала совместное фото с Беленюком после вызова Магучих в Минобороны
13-авг-2021, 12:46
В НОК Украины ответили националистам на травлю Ярославы Магучих
В НОК Украины ответили националистам на травлю Ярославы Магучих
11-авг-2021, 11:31
Как Фарион назвала Магучих
Как Фарион назвала Магучих "биомусором" и что ей ответили украинцы
10-авг-2021, 17:59
Фарион обозвала украинскую олимпийскую призерку Магучих
Фарион обозвала украинскую олимпийскую призерку Магучих "биомусором"
10-авг-2021, 11:54
Украинская и российская атлетки-медалистки сделали фото в обнимку на Олимпиаде
Украинская и российская атлетки-медалистки сделали фото в обнимку на Олимпиаде
7-авг-2021, 18:29

Последние новости

18:48
События
О появлении у украинских спортсменов инструкций, как себя вести рассказала Магучих
18:46
События
Проверку "Первого независимого" требует провести СБУ
16:53
События
Как топ-чиновницу из Киева травят за пост об СССР
15:12
События
В Кремле отреагировали на призыв Европарламента пересмотреть отношения с РФ
14:53
Политика
Мовный омбудсмен призвал из-за русского языка закрыть решением СНБО крупнейшие украинские каналы
13:51
События
Встреча с послами G7, которую Зеленский созвал из-за блокировки судебной реформы проходит в Офисе президента
13:49
События
Во время сессии горсовета в Ивано-Франковске депутатам сделали прививки от коронавируса
13:42
Политика
У главы МВД 11 советников. Среди них Криклий и Геращенко
11:13
События
Куратор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко ускорил возведение своего особняка под Киевом
11:08
Политика
Выделить 460 млн грн на пособия для тех, кто лишился работы во время карантина решил Кабмин
11:06
События
В Карпатах взорвался туристический костер. Два человека погибли, четверо - ранены.
10:56
События
Второй раз за месяц в Китае произошло мощное землетрясение
10:51
События
Пьяный работник СТО в Киеве разбил Toyota Land Cruiserе клиента, а сам попал в больницу
10:49
События
Билецкий обозвал Арестовича клоуном, а тот напомнил ему о Боцмане и Шеремете
10:44
События
Компания SpaceX успешно запустила в космический тур группу космических туристов
10:42
События
В ТКГ делегации России и Украины предъявили претензии друг другу
10:40
Политика
До середины октября отставки трех-четырех министров ждет Разумков
09:00
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 сентября 2021
Вчера, 2021-09-15
23:31
Политика
Что написано в "Стратегии информационной безопасности" Шмыгаля и Зеленского
21:19
События
Первые бобры, которые заразились коронавирусом от людей умерли

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 сентября 20211521
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 сентября 20211321
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 сентября 2021995
Почему взбунтовались клиенты Приватбанка, когда увидели новые договоры по кредитным картам372
Цены на газ в Европе подскочили уже до $755 за тысячу кубометров320
Деркач заявил что Порошенко хотел послать еще три корабля в Керченский пролив, чтобы сорвать выборы президента284
"Паспорта возможностей" ввели в Литве276

Досуг

В чем особенность тест-полосок Accu Chek
В чем особенность тест-полосок Accu Chek
Тест-полоски Акку-Чек Актив (Accu-Chek Active) быстро всасывают в себя необходимый объем капли крови и через 5 секунд результат отобразится на дисплее.
Сегодня, 14:4885
Купели-бочки на дровах: что мы знаем про них
Купели-бочки на дровах: что мы знаем про них
Когда-то чаны на дровах были экзотикой, доступной только на курортах. Сейчас же, чтобы отдохнуть в купели на дровах, не обязательно покупать путевку в Карпаты.
Сегодня, 12:1794
Франция в шоке от создания военного блока Австралии, Британии и США
Франция в шоке от создания военного блока Австралии, Британии и США
Во Франции крайне жестко отреагировали на создание нового трехстороннего союза Австралии, Британии и США по военно-морскому сотрудничеству под названием AUUKUS.
Сегодня, 11:1095
5 советов по поиску подходящей логистической компании
5 советов по поиску подходящей логистической компании
О том как на что стоит обратить внимание при выборе транспортной компании, рассказывает Богдан Харитоненко Founder & CEO Trans Logistic Plus - международная транспортно логистическая компания, компания предоставляет услуги международных грузоперевозок для бизнеса.
Вчера, 18:10160
Почему важно использовать правильную посуду для приготовления пищи?
Почему важно использовать правильную посуду для приготовления пищи?
Как вы, наверное, уже знаете, кулинария – это искусство, которому может научиться каждый. Что упростило приготовление пищи сверхурочно, так это доступ к рецептам и советам на разных платформах. Все больше людей предпочитают готовить еду, потому что это дешевле, а во многих случаях и
Вчера, 17:50169
Кубарики: что это и где их используют?
Кубарики: что это и где их используют?
Схватить улетающую мысль, записать телефон, черкнуть пометку или имя, передать записку в соседний отдел, оставить напоминание: люди – тактильные существа и лучше усваивают информацию, записанную на осязаемых носителях.
Вчера, 11:26171

События

О появлении у украинских спортсменов инструкций, как себя вести рассказала Магучих
О появлении у украинских спортсменов инструкций, как себя вести рассказала Магучих
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая на Олимпиаде в Токио сфотографировалась с российской коллегой и попала в скандал, призналась, что спортсмены начали получать инструкции по поведению.
Сегодня, 18:4824
Проверку "Первого независимого" требует провести СБУ
Проверку "Первого независимого" требует провести СБУ
В четверг, 16 сентября, Служба безопасности Украины обратилась к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания с требованием назначить внеплановую проверку телеканала "Первый независимый" из-за "информации СБУ".
Сегодня, 18:4624
Как топ-чиновницу из Киева травят за пост об СССР
Как топ-чиновницу из Киева травят за пост об СССР
В Украине гремит очередная "зрада".
Сегодня, 16:5363
В Кремле отреагировали на призыв Европарламента пересмотреть отношения с РФ
В Кремле отреагировали на призыв Европарламента пересмотреть отношения с РФ
В Кремле прокомментировали доклад депутата из Литвы о призыве пересмотреть отношения Евросоюза с РФ, который поддержал Европарламент, и заявили, что суть этого документа вызывает только сожаление.
Сегодня, 15:1271
Встреча с послами G7, которую Зеленский созвал из-за блокировки судебной реформы проходит в Офисе президента
Встреча с послами G7, которую Зеленский созвал из-за блокировки судебной реформы проходит в Офисе президента
В четверг, 16 сентября, в Офисе Зеленского проходит встреча с послами "Большой семерки", главами Совета судей и Верховного Суда, а также нардепами, которую созвал президент.
Сегодня, 13:5197
Во время сессии горсовета в Ивано-Франковске депутатам сделали прививки от коронавируса
Во время сессии горсовета в Ивано-Франковске депутатам сделали прививки от коронавируса
В Ивано-Франковске, где учителям обещают премию за прививку от Covid-19, во время сессии городского совета в четверг, 16 сентября, вакцинировали от коронавируса депутатов.
Сегодня, 13:4976
7 Днів