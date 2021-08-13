О появлении у украинских спортсменов инструкций, как себя вести рассказала Магучих

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая на Олимпиаде в Токио сфотографировалась с российской коллегой и попала в скандал, призналась, что спортсмены начали получать инструкции по поведению.

Об этом она рассказала в интервью "Информатору".

Ведущая спросила, есть ли теперь у спортсменов некие инструктажи о том, как лучше себя вести, от кого отгораживаться, инструктируют ли их в духе "туда ходи, тужа не ходи".

"Есть такое. Появилось после таких (событий - Ред.). Но двигаемся дальше и будем смотреть, как это будет в будущем", – сказала легкоатлетка.

Кроме того, Магучих рассказала, что из-за скандала вокруг фотографии с россиянкой ей было эмоционально тяжело, но благодаря поддержки тренера, родителей и других людей она могла идти вперед и не опускать руки.