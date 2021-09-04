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События Сегодня, 22:3633
В Польше при столкновении микроавтобуса с грузовиком погибли двое украинских строителей

Четыре человека погибли в Польше в результате столкновения микроавтобуса Volkswagen Transporter с грузовиком Man с прицепом.

Двое из погибших - украинцы (мужчины 37 и 39 лет). Трагедия произошла в четверг, 16 сентября, днем на дороге в Лодзинском воеводстве.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на представителя полиции города Рава-Мазовецкая Малгожату Левандовскую.

По ее словам, ДТП произошло накануне в населенном пункте Немгловы Лодзинского воеводства после 14:00. На дороге местного значения №707. На месте погибли трое мужчин, которые находились в микроавтобусе, в том числе 39-летний украинец. Спустя несколько часов врачи зафиксировали смерть 37-летнего украинца.

"Сейчас идет следствие под надзором прокуратуры. Мы ожидаем заключения экспертов по делу ДТП", – сказала Левандовская

Причина столкновения пока не установлена, но уже известно, что водитель грузовика был трезвым. Все погибшие были работниками строительной фирмы в городе Томашув-Мазовецкий Лодзинского воеводства.

В МИД Украины подтверждают смерть  двоих украинцев в результате ДТП в Польше. Посольство Украины в Польше взаимодействует с местными правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, поддерживает связь с родными. Началась подготовка репатриации тел погибших.

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