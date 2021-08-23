 

Как избежать переутомления или вылечить его отдыхом объяснили медики украинцам

События Сегодня, 22:3831
Как избежать переутомления или вылечить его отдыхом объяснили медики украинцам

Медики напомнили украинцам, что слишком интенсивная и длительная работа грозит организму истощением - снижается работоспособность, развивается выраженная усталость, истощается нервная система.

Если в этот период не остановиться, эти негативные процессы негативно повлияют на организм. В частности, может развиться переутомление.

Основным отличием усталости от переутомления является то, что из-за переутомления сдвиги в работе организма наладить значительно труднее.

Как преодолеть утомление

  • У здоровых людей усталость возникает в результате физического или психического нагрузки. В этом случае вообще никакой особой проблемы нет - усталость лечится отдыхом!
  • Важно замечать моменты усталости и давать себе хороший отдых, менять деятельность. На работе организуйте непродолжительные, желательно активные перерывы, в обеденный перерыв выходите на свежий воздух, пройдитесь пешком минут 20-30.
  • Старайтесь рационально распределять время работы и отдыха. Распределяйте задачи по важности и срочности выполнения. В случае большой загруженности Не стесняйтесь обратиться за помощью к коллегам.
  • Первое, на что стоит обратить внимание, если вы постоянно чувствуете себя усталыми, - это сон. Взрослым в возрасте 18-60 лет нужно спать не менее семи часов или более. 
  • Правильно организуйте режим питания в соответствии с возрастными потребностями и энергозатратами. Здоровье, работоспособность, активное умственное и физическое долголетие значительно зависит от правильного и полноценного питания.
  • Ведите здоровый образ жизни. Откажитесь от вредных привычек и берегите свое здоровье. Будьте физически активными.
  • В любой ситуации сохраняйте оптимизм и чувство юмора. Старайтесь строить взаимоотношения с окружающими в атмосфере доброжелательности, порядочности, интеллигентности, толерантности и сострадания.
  • Занимайтесь саморазвитием. Ваши хобби или любимые дела наполнят каждый день радостью и смыслом.

На сегодняшний день нет никакого специального медикаментозного лечения усталости, однако изменение поведения непременно поможет облегчить симптомы и преодолеть усталость.

Если все попытки остались тщетными и ваше состояние здоровья не улучшилось - обратитесь за помощью к специалисту. Возможно, причины плохого самочувствия кроются глубже, а правильно и своевременно поставлен диагноз будет способствовать быстрому выздоровлению.

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Теги: news, новости, Украина, переутомление, усталость, 7dniv, 7dnivinfo  
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