Первый в мире факультет Тик-Тока: в Киевском университете начнут преподавать тренды соцсетей

Это первый в Украине и в целом в мире подобный факультет. Поплавский отметил, что TikTok сегодня — это медиафеномен и самая популярная социальная сеть молодежи.

А миссия Поплавского — украинизировать ТикТок и повести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая "будет творить новую историю Украины".

Он добавил, что университет культуры — это бренд, покоряющий мировое информационное пространство.

Руководительницей проекта "Тиктокеры университета культуры" станет выпускница и начальница культурно-творческого отдела Лилия Можаева. Обучаться на новом факультете бесплатно смогут все желающие студенты университета.