Отец под Сумами убил трехлетнего сына, отомстив за то, что тот чуть не покалечил младшего братика

В Глухове Сумской области мужчина убил собственного сына накануне его четырехлетия. Полиции убийца объяснил свои действия мотивом мести.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Трехлетнего Алешу видели живым в последний раз в детском садике 15 сентября. Около 16:00 его забрал отец, приехавший на велосипеде. Но домой мальчик так и не попал, не появлялся там и отец. Через два часа обеспокоенная мать обратилась в полицию. Женщина сообщила, что у мужа есть психические расстройства, поэтому она очень волнуется за ребенка.

Сразу же после обращения в полицию в городе развернули поисковую операцию. Отца и сына искали всю ночь правоохранители, соседи и знакомые. Их фотографии размещали в городских группах в интернете.

Около 8 утра поиски прекратили, так как полиция сообщила, что нашла обоих пропавших в полутора километрах от сада, в лесополосе на окраине Глухова. Мальчик был уже мертв, на его голове был надет пакет.

Отца задержали и доставили в отдел полиции, где он сознался в убийстве собственного сына.

"Это уже давно назревало, еще год назад хотел вывезти и оставить (в лесу - Ред.), но не оставил. Отомстил ему за младшего брата. Он его два раза чуть не покалечил, почти разбил голову", - объяснил свой страшный поступок мужчина.

Родные Алеши, которому 16 сентября должно было исполниться четыре года, не идут на контакт с прессой. А соседи говорят, что погибший мальчик из многодетной семьи. В ней двое старших детей от предыдущего брака матери, а двое младших - от нынешнего мужа. С ним, по словам знакомых семьи, женщину свела трагедия. Несколько лет назад на ее глазах утонул 10-летний сын, и она чуть не сошла с ума от горя. Тогда и встретила Сергея.

Пока мать ухаживала за младшим общим сыном, с Алешей чаще проводил время отец. Это подтверждают в детском саду.

"Алексея приводил отец и забирал отец. Еще целовал, обнимал. Справок, что он имел какие-то психические расстройства, нет", - сказала директор Глуховского УВК №4 Элла Гурец.

Соседи уверяют, что внешне семья казалась вполне нормальной.

"Детей он всегда на руках носил. Такая семья была - ни крика, ничего", - рассказывают они.

Сейчас с подозреваемым работают следователи, а судмедэксперты устанавливают причину смерти Алеши.