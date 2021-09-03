Серебристой тканью за €14 миллионов укутали в Париже Триумфальную арку после смерти болгарского художника

В Париже закончили пеленать одну из известнейших достопримечательностей города - Триумфальную арку.

Сооружение облачили в серебристо-голубую полипропиленовую материю по задумке болгарского художника-концептуалиста Христо Явашева, умершего в 2020 году.

Об этом сняли сюжеты многие зарубежные телеканалы.

Скульптор и художник Явашев часто создавал подобные масштабные инсталляции, превращая в объекты современного искусства целые здания. Так, в 1995 году вместе с женой Жанной-Клод де Гийебон он завернул в ткань Рейхстаг.

Проект с Триумфальной аркой он задумал еще в 1962 году, но парижские власти одобрили его только в 2017-м. Однако воплотить его в жизнь художник не успел. Это удалось сделать после его смерти.

50-метровый памятник архитектуры ХІХ века на несколько дней будет стоять, полностью завернутый в материю общей площадью 25 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта составила около 14 миллионов евро. Эти деньги были выручены от продажи произведений искусства и коллекционных предметов, принадлежавших Христо и его Жанне-Клод.