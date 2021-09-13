Наказание украинцев за подделку сертификатов вакцинации хотят ужесточить в МОЗ

С ростом заболеваемости COVID-19 все чаще появляются новости о покупке поддельных свидетельств о вакцинации и справок о противопоказаниях к прививке.

В связи с этим власти готовят законодательный акт об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Об этом сообщается в Фейсбуке Министерства здравоохранения.

Пока такой акт не приняли, в Минздраве напомнили о возможных негативных последствиях фальсификации. Во-первых, подделка документов является преступлением и карается законом. Во-вторых, люди с фальшивыми документами представляют угрозу для здоровья и жизни других.

"Если человека с поддельным свидетельством депортировали из-за границы, это обидно, но не смертельно. А вот если такой человек, пользуясь справкой, заразил коронавирусной болезнью старушку или старика, беременную женщину или онкобольного, последствия его действий могут быть крайне тяжелыми", - отметили в ведомстве.

Также в министерстве рассказали, что совместно с Национальной полицией и Службой безопасности Украины работают над выявлением случаев подделки документов о вакцинации, все они тщательно расследуются.

Также Минздрав обратился ко всем гражданам с призывом, если кому-то известны случаи продажи поддельных документов о вакцинации, сообщать о них в полицию.