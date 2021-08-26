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События Сегодня, 10:0162
Меры против организованных групп пользователей, которые травят других

Компания Facebook ужесточит меры против скоординированных групп пользователей, нарушающих правила сообщества или подбивающих других пользователей на нарушения на платформах компании.

В качестве примеров вредоносных действий были приведены необоснованные массовые жалобы на контент или аккаунты с целью их последующей блокировки, а также травля, при которой пользователи оставляют комментарии или записи в координации друг с другом, преследуя при этом какую-либо общую негативную цель.

Как сообщают в четверг иностранные агентства со ссылкой на представителя компании, для этого Facebook будет использовать стратегию, аналогичную применяемой для блокировки поддельных учетных записей.

По данным агентства Reuters, нововведение может иметь серьезные последствия для политических и других движений, которые нарушают требования Facebook.

По словам пресс-секретаря компании, новые меры позволят командам по безопасности выявлять скоординированные группы, которые систематически нарушают правила соцсети, и принимать против них более радикальные действия, чем удаление отдельных сообщений или учетных записей.

Позже в четверг Facebook удалила сеть аккаунтов, связанных со штутгартским движением противников коронавирусных мер Querdenken 711 ("Нестандартное мышление - 711").

Согласно заявлению компании, аккаунты, входившие в удаленную сеть, дезинформировали читателей на тему здоровья, разжигали ненависть и подстрекали к насилию. В общей сложности было заблокировано почти 150 ассоциированных аккаунтов, групп и страниц в Facebook и Instagram.

Facebook регулярно удаляет аккаунты, которые нарушают установленные компанией правила. За это она неоднократно подвергалась критике со стороны властей отдельных стран.

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Теги: news, новости, Украина, Facebook, 7dniv, 7dnivinfo  
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