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События Сегодня, 12:5656
Завоевавший пять золотых медалей на Паралимпиаде в Токио пловец Максим Крипак стал Героем Украины

Украинский паралимпиец 26-летний харьковчанин Максим Крипак удостоен звания Героя Украины. 

Пловец стал самым титулованным спортсменом прошедшей в Токио Паралимпиады, завоевав сразу пять золотых наград, а также серебряную и бронзовую медали. Кроме того, Крипак является десятикратным паралимпийским чемпионом по плаванию. О присвоении ему высокого звания стало известно во время встречи паралимпийцев с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Особенно на Играх в Токио засияла звезда Максима Крипака, и наш украинский пловец добыл семь наград. Это великий результат. Улучшил рекорд, который держался 11 лет и был признан лучшим спортсменом XVI Паралимпийских игр. Максим - десятикратный паралимпийский чемпион… Мы прикованы к экранам, когда плывешь именно ты, потому что ты наш герой. И с сегодняшнего дня - Герой Украины", - заявил Зеленский.

После этих слов был зачитан указ президента о присвоении Крипаку звания Героя Украины. К слову, указ №471 уже опубликован на сайте главы государства.

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Теги: news, Новости, Украина, Паралимпиада, 7dniv, 7dnivinfo  
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