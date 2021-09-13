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События Сегодня, 12:5960
Когда Украина перейдет в желтую зону и начнет жить по ковид-пропускам

Коронавирусная статистика в Украине пошла на резкое ухудшение. С утра 17 сентября уже 6,6 тысяч новых случаев, что почти на тысячу больше, чем днем ранее.

Страна уже несколько дней балансирует на грани желтой зоны - индикаторы, которые определил Минздрав для разных эпидемических зон, в ряде областей  давно вышли из "зеленого" поля.

Собственно, в Минздраве говорили о возможном переводе страны в желтую зону еще с 13 сентября. Но тогда это решение отложили до принятия в Украине новых карантинных норм. В минувший понедельник правительство их утвердило. Мы уже подробно писали о том, как меняются карантинные ограничения - вход в магазины и рестораны будет по ковид-сертификатам, получить которые смогут либо вакцинированные, либо переболевшие. Остальным придется каждые три дня сдавать ПЦР тесты. 

Новое постановление вступает в силу через 7 дней после публикации, то есть, 20-22 сентября (постановление было принято 13 сентября но опубликовано позже).

Как заявил в эфире ТСН министр здравоохранения Виктор Ляшко, вопрос о переводе страны в желтую зону, скорее всего, будет решаться 20-21 сентября.

Но в ряде областей начали вводить карантин, не дожидаясь решения центральной власти. Так, в Закарпатской области желтая зона наступает со следующей недели, и, так как вакцинированных учителей там недостаточно (чтобы работать в желтой зоне необходимо, чтобы в школах было не менее 80% вакцинированного хотя бы одной дозой персонала).

Мэр Киева Виталий Кличко заявил: надеется, что в столице до локдауна не дойдет, но добавил, что "изучают и готовятся к развитию событий". Некоторые киевские больницы с понедельника закрываются под ковид, а предприниматели готовятся к желтой зоне уже со следующей недели.

Разбирались, когда Украина перейдет в желтую зону, а граждане начнут жить по "ковид-пропускам".

Когда введут желтую зону

Напомним: по новым правилам адаптивного карантина, по всей стране могут устанавливаться только два эпидемиологических уровня - зеленая или желтая зона. 

Оранжевые и красные зоны останутся только на уровне регионов. 

То есть, самый худший сценарий в рамках всей страны - желтая зона. И уже если ее введут, могут быть региональные локдауны.

Чтобы всея страна попала в желтую зону, необходимо, чтобы в течение трех дней подряд сохранялись следующие критерии:

  • количество выявленных новых случаев ковида на 100 тысяч населения за последние 14 дней - более 75
  • Коэффициент выявления ковида с помощью тестирования (то есть, доля положительных тестов) - более 4%
  • Количество тестирований методом ПЦР  или экспресс -тестов в течение последних 7 дней меньше 300 на 100 тысяч населения.
  • наличие оснований для введения красной зоны на территории хотя бы одного региона

Желтый уровень по всей стране устанавливается решением государственной комиссии по техногенно-эпидемиологической безопасности и чрезвычайным ситуациям по инициативе министра здравоохранения.

По данным Министерства здравоохранения, на 16 сентября этого года в Украине фиксируются следующие показатели.

Уровень заболеваемости на 100 тысяч населения — 117 человек (при необходимой для перевода в желтую зону планке - более 75 человек).

Коэффициент выявления коронавируса (то есть, доля положительных тестов) - на 16 сентября 7,6% по всей стране. То есть, критерий для желтой зоны (больше 4% положительных тестов) уже также превышен. Причем, доля положительных тестов растет каждый день. Скажем, 14 сентября их было 6,6%, 15 сентября - 7%, 16 сентября  - 7,6%.

При этом растет и охват тестированием: 15 сентября было 895 тестов на 10 тысяч населения, 15 сентября - 926, 16 сентября - 959.

Уровень госпитализаций также увеличивается. В среднем по стане от вырос с 14 по 16 сентября с 19,8 до 22, 6 случаев на 100 тысяч населения (тревожным считается уровень от 50).

Загрузка коек с кислородом увеличивается (с 23% до 25% за период с 14 по 16 сентября), но также пока не критично (угрожающим считается порог в 65%).

При этом в ряде регионов наблюдается превышение планки по динамике госпитализаций. В среднем по стране этот показатель на 16 сентября составляет 45,7%, но в Винницкой области - 80,6%, Донецкой - 52,9%, Киевской - 61,9%, Николаевской - 79,2%, Одесской - 104,7%, Сумской - 60% и т.д.

В Закарпатской области уровень госпитализации подскочил еще в начале недели (до 62,8%), что и явилось основанием для ужесточение карантина со следующего понедельника.

Об ухудшении ситуации с коронавирусом по все стране говорит и экс-главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

"Сейчас резко пошло увеличение числа новых случаев и госпитализаций", - отмечает он.

В понедельника, скорее всего, под ковид закроют в столице детскую городскую больницу №1 на улице Богатырской. Там уже много госпитализаций с коронавирусом.

Собственно, решение по переводу всей страны в желтую зону в Минздраве анонсировали еще с 13 сентября. Но в этот день приняли постановление об изменении правил карантина, которое вступает в силу через 7 дней. Поэтому саму желтую зону отложили специально под эти даты. Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал, что решение по желтой зоне может быть принято 20-21 сентября.

Это подтверждают и источники "Страны" в Кабмине.

"Скорее всего, решение будет в понедельник", - заявил наш собеседник.

"Есть вопросы к статистике"

Переход в желтую зону всей страны значит, что со следующей недели жить придется по "пропускам" - для того, чтобы попасть в магазины или кафе, нужны будут ковид-сертификаты (вакцинация, выздоровление или тесты каждые 72 часа).

Как говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, далеко не все готовы к новым ограничениям, поэтому сейчас многие делают ставку на быструю вакцинацию, но все равно ждут удара по бизнесу.

Школы смогут работать, если вакцинировано будет не менее 80% персонала, а этот показатель по многих учебным заведениям также не соблюдается.

В профсоюзе педагогических работников уже заявили, что администрации школ требуют от учителей срочно  вакцинироваться и грозят им недопуском к работе и урезанием зарплат.

Между тем, по словам Протаса, не факт, что такие ужесточения на данном этапе нужны в рамках всей страны.

"Есть подозрения, что идет манипуляция ковид-статистикой. Госпитализируют сейчас не только со сложным течением болезни, но и более легким. Таким образом многие клиники пытаются заполнить койки под ковидом и получить ковидные пакеты от НСЗУ, а врачи - получать коронавирусные надбавки, которые из -за снижения нагрузки урезали или вообще отменили. Между тем, наши исследования показываю, что сейчас немалая доля тех, у кого подозревают ковид, на самом деле подхватила риносинцитиальный вирус, то есть, сейчас на коронавирус накладывается еще и волна ОРВИ. А скоро подключиться и грипп.

При этом в Украине не ведется исследований сколько коронасируса у нас - это первые случаи заболевания, повторные и т.д. От этого должны зависеть противоэпидемиологические мероприятия. Другими словами, нужно выяснить перешел ли ковид у нас в статус сезонного заболевания. Если это так, то бессмысленно закрывать на карантин всю страну, это то же самое если при каждой вспышке простуд объявлять локдаун.

Нужно усиливать эпидрасследования, придерживаться масочного режима, дистанции, а не тотально вводить по всей стране желтую зону", - говорит Протас.

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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