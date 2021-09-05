6-летний мальчик в Полтавской области "заминировал" гимназию

В Полтавской области, в селе Россошенцы, силовикам поступило сообщение о "минировании" гимназии. "Минером" оказался шестилетний мальчик, ученик этого заведения.

Об этом курьезном случае сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

По данным правоохранителей, следственно-оперативная группа, которая прибыла на место происшествия, установила, что о минировании учебного заведения сообщил шестилетний ученик начальной школы при этой же гимназии.

Полицейские составили административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях на одного из родителей.