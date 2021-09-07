В Нидерландах мужчина напал с ножом на людей, а потом стал стрелять с балкона из арбалета

Утром в пятницу, 17 сентября, в голландском городе Алмело неизвестный напал с ножом на людей, а после этого открыл стрельбу из арбалета с балкона квартиры.

Об этом пишет AD.

В результате инцидента двое людей были убиты, еще один получил ранения. При этом уточняется, что стрелявший из арбалета уже арестован, он также получил ранение при задержании.

Какие отношения связывали жертв нападения и какой мотив был у мужчины, сейчас устанавливает полиция. Правоохранители оцепили дом, в котором все произошло.

В сети появилось видео, как мужчина стоит на балконе с арбалетом, он без футболки, слышны выстрелы со стороны правоохранителей.