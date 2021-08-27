В Российской Федерации, где ранее заявили о готовности обеспечить "Спутником V" весь мир, начали производство вакцины от коронавирусной болезни AstraZeneca. Препарат создают, чтобы отравлять на экспорт.

Об этом со ссылкой на первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова сообщает ТАСС днем в пятницу, 17 сентября.

По его словам, выпуском занимается фармацевтическая компания "Р-Фарм".

Справка. "Р-Фарм" - одна из крупнейших фармкомпаний России. Основана в 2001 году предпринимателем Алексеем Репиком. Компания специализируется на разработках, производстве и поставках лекарственных средств для стационарной и специализированной медицинской помощи.