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События Сегодня, 16:2962
Производство "АстраЗенеки" начали в России

В Российской Федерации, где ранее заявили о готовности обеспечить "Спутником V" весь мир, начали производство вакцины от коронавирусной болезни AstraZeneca. Препарат создают, чтобы отравлять на экспорт.

Об этом со ссылкой на первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова сообщает ТАСС днем в пятницу, 17 сентября.

По его словам, выпуском занимается фармацевтическая компания "Р-Фарм".

Справка. "Р-Фарм" - одна из крупнейших фармкомпаний России. Основана в 2001 году предпринимателем Алексеем Репиком. Компания специализируется на разработках, производстве и поставках лекарственных средств для стационарной и специализированной медицинской помощи.

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Теги: news, новости, Украина, Россия, АстраЗенека, 7dniv, 7dnivinfo  
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