Украинка в Испании

В Испании туристка из Украины упала в море с перил, когда делала селфи. Инцидент произошел рядом с популярной испанской достопримечательностью Кастель де Бенидорм.

Об этом сообщает издание Murcia Today.

Так, вечером 14 сентября, во вторник, 26-летняя украинка захотела сделать снимок возле пляжа Леванте. Туристка решила перелезть через перила, но потеряла равновесие и упала в воду, ударившись о камни.

Впрочем, спасателям удалось оперативно прибыть на место происшествия. Несмотря на то, что погодные условия были неблагоприятными, они добрались до украинки. Она, в свою очередь, потеряла сознание и получила серьезные травмы.

Позже девушку эвакуировали в порт Бенидорм. Там был установлен временный шатер, где украинку реанимировали, а потом доставили в больницу Аликанте. Там она находится до сих пор.