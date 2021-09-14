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События Сегодня, 19:2956
Арестович предложил новое название для Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович предложил еще одно альтернативное название для переименования  Украины - "Объединенные земли Украины".

Логика Арестовича в том, что Украина - разная, а значит привычное разделение на районы следует упразднить в пользу территорий, сформированных на основе истории и культуры, которые Арестович и предлагает называть "землями".

"Объединенные земли Украины можно было бы назвать. Тут широкий простор. Мы похожи на Австрию и Германию, которые меряют землями. У нас тоже надо мерять землями. У нас есть географически-обособленные районы, со своими микрокультурой, со своим субэтносом, со своей историей. И землями их было бы называть в самый раз, например", - считает Арестович.

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Теги: news, новости, Украина, Арестович, 7dniv, 7dnivinfo  
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