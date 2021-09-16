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События Вчера, 22:4050
Конституционный суд признал неконституционной невозможность пересмотра пожизненного заключения

Украинский Конституционный суд вынес вердикт по делу о пересмотре приговора к пожизненному лишению свободы. 

Суд признал не соответствующими Конституции часть первую статьи 81 и часть первую статьи 82 Уголовного кодекса, которые делают невозможным такой пересмотр.

Об этом сообщается в Фейсбуке КСУ.

Пресс-служба суда пояснила, что решение основано на документах международного права, практике Европейского суда по правам человека, Суда справедливости Европейского Союза. Вынося вердикт, Конституционный суд учел практику органов конституционной юрисдикции европейских стран, а также западную научную доктрину.

Суд обязал Верховную Раду безотлагательно привести нормативное регулирование, установленное статьями 81, 82 Уголовного кодекса, в соответствие с Конституцией и его решением.

Кроме того, на официальном сайте КСУ дано подробное разъяснение по поводу решения. Оно было принято по конституционным жалобам Дмитрия Крупко, Владимира Костина, Александра Мельниченко, а также Виктора Гогина.

Суд констатировал, что вследствие присоединения Украины к европейскому правопорядку в вопросе прав человека уголовные наказания не могут применяться только в соответствии с национальными критериями уголовного правосудия. В этом вопросе обязанность государства - руководствоваться также международными стандартами в области прав человека.

Европейский суд по правам человека увидел нарушение Украиной статьи 3 Конвенции по правам человека, так как в нашей стране пожизненное лишение свободы является наказанием без перспективы освобождения. С учетом этого и частью второй статьи 28 Конституции, которая тождественна статьи 3 Конвенции, Конституционный суд и посчитал, что такое наказание несовместимо с требованиями Основного закона.

Пожизненное лишение свободы без дальнейшей возможности освобождения означает уравнивание пожизненного срока с лишением свободы до завершения жизни человека, а следовательно, отрицает не только цель наказания, но и саму сущность человеческого достоинства, ставит под сомнение его абсолютный характер и является нарушением обязанности государства защищать достоинство человека.

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