Как Путин проголосовал на выборах в Госдуму без мобильного телефона объяснил Песков

В Кремле объяснили, как президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму без мобильного телефона.

Как выяснилось, глава государства сделал это, используя систему электронного голосования и личный гаджет одного из своих помощников.

Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально", - пояснил Песков.