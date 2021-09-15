 

Выдать подписные листы для сбора подписей нардепов за его же отставку готов Разумков

События Сегодня, 10:3060
Выдать подписные листы для сбора подписей нардепов за его же отставку готов Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не собирается в отставку и не будет менять своих взглядов.

Но при этом готов раздать подписные листы для сбора голосов народных депутатов за его уход.

Об этом он сказал 17 сентября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" телеканала "Украина".

Разумков отметил, что процедуры отзыва председателя парламента "более чем понятны и просты, определены регламентом, определены законами Украины, Конституцией".

"Пожалуйста, если есть такое желание поменять председателя Верховной Рады, все знают: только придет запрос, сразу выдам подписные листы", - сказал гость студии.

И добавил, что сейчас продолжает работать как спикер Рады и в отставку точно не собирается.

Он подчеркнул, что за два года своей работы главой законодательного органа "не допускал беспредела в парламенте и сейчас этого не допустит".

"Может быть, кому-то такая позиция неудобна, но я такой, какой есть, и меняться не буду… И буду работать дальше, сколько мне будет отведено. Разговоры о моей отставке ходят уже давно. Посмотрим. Я этого не боюсь", - подытожил спикер.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Разумков, отставка, 7dniv, 7dnivinfo  
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?

Новости по теме

Рада на ближайшей пленарной неделе не сможет рассмотреть законопроект о деолигархизации
Рада на ближайшей пленарной неделе не сможет рассмотреть законопроект о деолигархизации
Сегодня, 10:27
Плохой идеей предложение Данилова о переводе украинского языка на латиницу назвал Разумков
Плохой идеей предложение Данилова о переводе украинского языка на латиницу назвал Разумков
15-сен-2021, 16:24
За
За "Слугу народа" Клочко, чья мама купила дом, авто и участок за 14,5 миллионов заступился Разумков
9-сен-2021, 12:38
Спикер Разумков рассказал, что станет главной осенней темой для Рады
Спикер Разумков рассказал, что станет главной осенней темой для Рады
30-авг-2021, 10:13
Cпикер Разумков заявил что -
Cпикер Разумков заявил что - "никто из нардепов не вносил в Раду требований о моей отставке"
30-авг-2021, 09:45

Последние новости

12:03
События
Как бизнес готовится к новому карантину
11:19
События
Блокировку бота "умного голосования" в России правилами агитации объяснил Павел Дуров
11:18
События
В проекте конституции Афганистана закрепят новый флаг, один язык и праздник "день изгнания иностранцев"
10:35
События
Министерство по предотвращению порока создали в Афганистане
10:33
События
Пентагон принес извинения за удар по гражданским в Кабуле, из-за которого погибли 10 человек
10:30
События
Выдать подписные листы для сбора подписей нардепов за его же отставку готов Разумков
10:29
События
Карантин после распространения амброзии и нашествия американской белой бабочки ввели в Луцке
10:27
Политика
Рада на ближайшей пленарной неделе не сможет рассмотреть законопроект о деолигархизации
10:25
События
Как Путин проголосовал на выборах в Госдуму без мобильного телефона объяснил Песков
09:55
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 сентября 2021
Вчера, 2021-09-17
22:40
События
Конституционный суд признал неконституционной невозможность пересмотра пожизненного заключения
19:29
События
Арестович предложил новое название для Украины
19:28
События
Украинка в Испании едва не погибла из-за попытки сделать селфи у моря
19:26
События
Почти 1,5 млрд гривень выплат задолжали украинским военным
16:55
События
Взламывать счета украинцев от имени председателя Нацбанка Кирилла Шевченко начали
16:29
События
Производство "АстраЗенеки" начали в России
15:55
События
В Нидерландах мужчина напал с ножом на людей, а потом стал стрелять с балкона из арбалета
15:13
Общество / Публикации
Эксклюзив
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
15:12
Аналитика / Публикации
Эксклюзив
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
13:00
События
6-летний мальчик в Полтавской области "заминировал" гимназию

Новости ТОП-7

МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ13166
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 сентября 20211564
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 сентября 20211488
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 сентября 2021452
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?318
Мовный омбудсмен призвал из-за русского языка закрыть решением СНБО крупнейшие украинские каналы273
Как топ-чиновницу из Киева травят за пост об СССР265

Досуг

В чем особенность тест-полосок Accu Chek
В чем особенность тест-полосок Accu Chek
Тест-полоски Акку-Чек Актив (Accu-Chek Active) быстро всасывают в себя необходимый объем капли крови и через 5 секунд результат отобразится на дисплее.
16-сен-2021, 14:48237
Купели-бочки на дровах: что мы знаем про них
Купели-бочки на дровах: что мы знаем про них
Когда-то чаны на дровах были экзотикой, доступной только на курортах. Сейчас же, чтобы отдохнуть в купели на дровах, не обязательно покупать путевку в Карпаты.
16-сен-2021, 12:17224
Франция в шоке от создания военного блока Австралии, Британии и США
Франция в шоке от создания военного блока Австралии, Британии и США
Во Франции крайне жестко отреагировали на создание нового трехстороннего союза Австралии, Британии и США по военно-морскому сотрудничеству под названием AUUKUS.
16-сен-2021, 11:10241
5 советов по поиску подходящей логистической компании
5 советов по поиску подходящей логистической компании
О том как на что стоит обратить внимание при выборе транспортной компании, рассказывает Богдан Харитоненко Founder & CEO Trans Logistic Plus - международная транспортно логистическая компания, компания предоставляет услуги международных грузоперевозок для бизнеса.
15-сен-2021, 18:10229
Почему важно использовать правильную посуду для приготовления пищи?
Почему важно использовать правильную посуду для приготовления пищи?
Как вы, наверное, уже знаете, кулинария – это искусство, которому может научиться каждый. Что упростило приготовление пищи сверхурочно, так это доступ к рецептам и советам на разных платформах. Все больше людей предпочитают готовить еду, потому что это дешевле, а во многих случаях и
15-сен-2021, 17:50296
Кубарики: что это и где их используют?
Кубарики: что это и где их используют?
Схватить улетающую мысль, записать телефон, черкнуть пометку или имя, передать записку в соседний отдел, оставить напоминание: люди – тактильные существа и лучше усваивают информацию, записанную на осязаемых носителях.
15-сен-2021, 11:26273

События

Как бизнес готовится к новому карантину
Как бизнес готовится к новому карантину
Со следующей недели в Украине вступают в силу новые правила карантина. Полных локдаунов, как полтора года назад, уже не будет.
Сегодня, 12:0357
Блокировку бота "умного голосования" в России правилами агитации объяснил Павел Дуров
Блокировку бота "умного голосования" в России правилами агитации объяснил Павел Дуров
Основатель Telegram Павел Дуров объяснил, почему был заблокирован бот "Умного голосования", который перестал работать в ночь на 18 сентября.
Сегодня, 11:1951
В проекте конституции Афганистана закрепят новый флаг, один язык и праздник "день изгнания иностранцев"
В проекте конституции Афганистана закрепят новый флаг, один язык и праздник "день изгнания иностранцев"
Афганские журналисты обнародовали проект конституции страны, разработанной боевиками "Талибана" на принципах Исламского Эмирата Афганистан.
Сегодня, 11:1854
Министерство по предотвращению порока создали в Афганистане
Министерство по предотвращению порока создали в Афганистане
В Афганистане упразднили министерство по делам женщин.
Сегодня, 10:3562
Пентагон принес извинения за удар по гражданским в Кабуле, из-за которого погибли 10 человек
Пентагон принес извинения за удар по гражданским в Кабуле, из-за которого погибли 10 человек
Пентагон признал, что в результате авиационного удара при помощи беспилотника в Кабуле погибли только местные жители и принес извинения за произошедшее.
Сегодня, 10:3354
Выдать подписные листы для сбора подписей нардепов за его же отставку готов Разумков
Выдать подписные листы для сбора подписей нардепов за его же отставку готов Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не собирается в отставку и не будет менять своих взглядов.
Сегодня, 10:3061
7 Днів