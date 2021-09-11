Пентагон принес извинения за удар по гражданским в Кабуле, из-за которого погибли 10 человек

Пентагон признал, что в результате авиационного удара при помощи беспилотника в Кабуле погибли только местные жители и принес извинения за произошедшее. Министр обороны Ллойд Остин назвал инцидент "ужасной ошибкой".

Об этом сообщает BBC.

Так, удар по афганцу Замайри Ахмади был нанесен через несколько дней после того, как произошел теракт в аэропорту Кабула. В результате действий Штатов погибли девять человек, в том числе семеро детей.

Как рассказал генерал Центрального командования США Кеннет Маккензи, разведка следила за белым Toyota Corolla в течении восьми часов, полагая, что он связан с местной ячейкой боевиков "Исламского государства".

В то же время министр обороны Ллойд Остин уже назвал произошедшее ужасной ошибкой. Также он признал, что расследование не подтвердило связей Ахмади с боевиками ИГИЛ.

До этого Страна писала, что в день смерти Земари Ахмади покинул свой дом в 9 утра, забрав по дороге свою коллегу и ноутбук босса. Примерно в это же время в США утверждали, что видели белый седан, выезжающий из конспиративной квартиры "Исламского государства". Военные также рассказывали, что перехватили сообщения с нее.

Но каждый из коллег Ахмади, которых он в тот день подвозил до работы, утверждает – это был обычный день из жизни мужчины. В офис Земари прибыл около 09:35.