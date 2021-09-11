Министерство по предотвращению порока создали в Афганистане

В Афганистане упразднили министерство по делам женщин.

На его базе создали министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков.

Об этом сообщает BBC.

На здании министерства уже установили табличку с новым названием. Согласно сообщению, она гласит: "министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока".

Ранее во время правления "Талибана" такое ведомство уже существовало.

Оно вводило строгие религиозные доктрины в стране в соответствии с исламским порядком, а также принимало серьезные ограничения касательно жизни женщин в стране.

Ведомство отвечало за работу "полиции нравов", которая следила, чтобы женщины выполняли нормы шариата, вводя в качестве санкций телесные наказания.

"Талибан" не комментирует нововведение.