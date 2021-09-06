В проекте конституции Афганистана закрепят новый флаг, один язык и праздник "день изгнания иностранцев"

Как вы, наверное, уже знаете, кулинария – это искусство, которому может научиться каждый. Что упростило приготовление пищи сверхурочно, так это доступ к рецептам и советам на разных платформах. Все больше людей предпочитают готовить еду, потому что это дешевле, а во многих случаях и

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