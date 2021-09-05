Блокировку бота "умного голосования" в России правилами агитации объяснил Павел Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил, почему был заблокирован бот "Умного голосования", который перестал работать в ночь на 18 сентября.

Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

"Так как предвыборная кампания в России подошла к концу и начался сам процесс выборов, начинаются так называемые "дни тишины" — закрепленная в законах многих стран традиция, которая предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов. Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать ее", - рассказал он.

Кроме того, Дуров рассказал о планах Telegram блокировать "ботов, связанных с предвыборной агитацией".

Вместе с тем Дуров раскритиковал компании Apple и Google за удаление приложения "Навальный".