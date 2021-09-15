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События Сегодня, 12:0355
Как бизнес готовится к новому карантину

Со следующей недели в Украине вступают в силу новые правила карантина.

Полных локдаунов, как полтора года назад, уже не будет.

Точнее будут, но не для всех. Вакцинированные украинцы получат ряд привилегий и допуск в те места, куда без вакцины путь будет закрыт.

С переходом в "желтую" зону карантина Украина по факту начнет жить по ковид-пропускам. Вход в ТРЦ, рестораны, магазины, салоны красоты и спортклубы будет по ковид-сертификатам, получить которые смогут либо вакцинированные, либо переболевшие. Остальным придется каждые три дня сдавать ПЦР-тесты. А работать в карантин смогут лишь те бизнесы сферы услуг, где вакцинировано 80-100% сотрудников.

Когда начнется карантин "по-новому", пока неизвестно. Но коронавирусная статистика в Украине уже ухудшается: впервые с 15 мая Минздрав зафиксировал более шести тысяч новых заболевших. Скорее всего, уже на следующей недели часть страны или даже вся Украина перейдет в "желтую зону".

Накануне нового карантина "Страна" опросила представителей бизнеса, которых непосредственно коснутся изменения правил локдауна. Они рассказали, как оценивают эти новшества, каких убытков и потери клиентов ожидают, и к чему приведет сегрегация населения на вакцинированных и непривитых.

Как бизнес готовится к новому карантину

Роман Емец, управляющий директор ТРЦ "Dream Town":
"Это не послабление карантина, это дополнительные условия работы бизнеса в "красной зоне". Если раньше в "красной зоне" все объекты были закрыты независимо от количества вакцинированных сотрудников и посетителей, то сейчас можно работать при условии 100% вакцинации сотрудников.
Есть четыре параметра, которые позволяют находиться посетителям внутри - полная вакцинация, первая доза вакцины (действует 120 дней), свежий 72-часовой тест и справка, что человек переболел не ранее, чем полгода назад.
Все наши сотрудники вакцинированы. Есть несколько непривитых, но им нельзя по медицинским показаниям. Фактически, мы готовы к работе в "красной зоне".
А вот среди посетителей 100% вакцинированных точно не будет. На данный момент в Украине полностью вакцинировано лишь 11%, одной дозой – 13% населения. В Киеве вакцинированных больше всего – 27%. Некоторые смогут ходить в ТРЦ со справкой о первой дозе вакцины полгода. Кто-то пойдет и сделает прививку сейчас, прочитав все эти правила карантина. Безусловно, какое-то падение по посетителям будет. Но вряд ли это будет 70% падение.
Мы сами не знаем, когда наступит "красная зона" и наступит ли она вообще. Если она наступит, есть вероятность, что к вакцинации будут относится более ответственно и сделают ее быстрее. За неделю с сегодняшним наполнением вакцинами всех больниц, а также возможности вакцинироваться в дополнительных точках, можно успеть сделать как минимум первую вакцину.
Любое разделение – на вакцинированных и невакцинированных, – не выглядит добровольным и правильным в нормальных условиях. Сегрегация – слово опасное, я бы не стал его употреблять в этом конкретном случае. Мы живем в условиях пандемии. Ее размах такой, что не признавать ее, наверное, уже не получится. Мы живем с ней практически два года. Всем хочется быстрее от этого избавиться. Люди, которые не хотят вакцинироваться и не придерживаются масочного режима, скорее продлевают пандемию, чем помогают побороть. Понятно, что рано или поздно ковид станет как еще один штамм гриппа, который приходит и весной, и осенью. Но для этого нужна вакцинация.
Хочется верить, что такого "красного" периода с полным локдауном, вплоть до остановки транспорта, уже не будет – мы это прожили и оставили в прошлом. Самое главное отличие в том, что сейчас есть вакцинация. И у бизнеса есть выбор.
Кто больше подвержен давлению: те, кого не спрашивая закрыли и не предоставили выбора, как работать или те, кто находится в сегодняшних условиях? По большому счету, выбор инструментов достаточно широкий: первая вакцинация, полная вакцинация, справка, если переболел в течение полугода. В конце концов, никто не отменял ПЦР-тесты и антиген-тесты. Делать раз в три дня тест за 400-600 грн, чтобы иметь возможности ходить в рестораны и ТРЦ – это дорогое удовольствие, но опять-таки это ваш выбор. Можно не делать прививку и раз в три дня сдавать ПЦР-тест и ходить, куда хочешь.
Я не берусь судить, справедливо это или нет. Любые ограничения – это несправедливо. Но справедливо ли было закрывать всю нашу отрасль в прошлом году и никак не помогать со стороны государства? Это было несправедливо, ещё хуже чем то, что сейчас. У нас не было выбора - было четкое распоряжение властей закрыться. Сейчас у людей перед входом в "красную зону" есть выбор и набор инструментов, которыми они оперируют, и он достаточно широкий".

Как бизнес готовится к новому карантину

Максим Храмов, ресторатор, управляющий партнер сетей Pastateca и "Сихарули":
"На данный момент у нас вакцинировались около 70% сотрудников. Причем половина вакцинировалась по собственному желанию, когда новых правил карантина еще не было. Я переживал за это, но буквально вчера еще 18 сотрудников сами побежали вакцинироваться, так что не думаю, что у нас с этим будет проблема.
С точки зрения самого подхода к карантину, в любом случае лучше так, чем закрывать рестораны полностью. Тем более, закрывать глупо, все равно этого никто не придерживается.
К тому же, наша власть смотрит на мировой опыт. Локдауны уже не в тренде. А выделиться на всю Европу тем, что мы будем единственной страной, в которой начнут объявлять локдаун, тоже не хочется. Плюс экономика: локдаун точно не приведёт к росту. Плюс это для населения мега-непопулярная история.
Если объявят локдаун, то все люди, которые вакцинировались, почувствуют себя обманутыми. "Какого мы вакцинировались, чтобы опять все было так, как было?!". Поэтому я думаю, что это нормальная история – карантин с поблажками для привитых. Так сейчас во всем мире. Другое дело, как этого будут придерживаться.
Как будут проверять сотрудников (привиты они или нет) – понятия не имею. Но я думаю, что сотрудников как раз легче всего проверить. Другое дело, как будут проверять гостей.
Если приходит клиент без справки, по новым правилам мы, с одной стороны, не имеем права его пустить, а с другой стороны, есть множество других законов, по которым мы не можем отказать человеку в обслуживании и сервисе. Я думаю, что будут разъяснения от Кабмина или Госпродпотребслужбы по процедуре. Специального софта для проверки паспортов вакцинации у нас точно нет, я про него даже ещё и не слышал. И проверять подлинность сертификатов – это точно не функция сотрудников ресторана.
У нас пока недостаточно вакцинированных сотрудников, но закрываться мы точно не будем, если этого не будет требовать законодательство. Могут работать те, кто вакцинировались. Плюс, у нас достаточно много людей переболело – они тоже могут работать. Невакцинированных очень мало. Они могут работать удаленно или внештатно, не находясь в контакте с другими людьми.
Но даже с такими поблажками падение посещаемости ресторанов все равно будет – до 30%. Плюс еще и депрессивный сезон, когда портится погода и люди меньше ходят в рестораны.
Лучший карантин тот, в котором мы живем сейчас, когда фактически нет ограничений. Я могу сравнивать то, что было, с тем, что было. А с тем, что будет, я сравнивать не могу. Мне кажется, по опыту и по прецеденту того, что происходит в Европе, ограничения с послаблениями для привитых и переболевших – это гораздо более эффективная история, чем закрывать бизнесы вообще. Потому что все равно больше половины не соблюдают карантин – это только лишний геморрой и тотальный правовой беспредел.
А когда правовые нормы более или менее логичные, то они выполняются. Поэтому этот вариант гораздо более правильный и адекватный. Когда есть альтернатива – вакцинироваться, ПЦР-тест и справка о том, что ты переболел и есть антитела. Любой человек может выбрать одно из трёх.
80% отрасли уже приспособилось к ограничениям – заказы на вынос, доставка и т.д. Но у тех, кто работает стабильно, сократится прибыль. Но опять же, надо понимать, что начиная с октября идёт сезонное падение посещаемости в большинстве заведений. И оно длится до середины декабря, пока не начинаются праздники.
Поэтому есть определённое сезонное снижение, к которому все равно все готовятся. Сезонные перепады составляют обычно от 15 до 20%. Закрываются летние террасы. Все заведения, у которых есть летние террасы, теряют дополнительную посадку и дополнительный бонус, потому что есть масса людей, которые любят сидеть на террасе. Если наложится сверху карантин, то может быть ещё +15% падения.
На самом деле все будет зависеть от общего психологического фона. Если опять будут цифры 10-15 тысяч заболевших, мы это уже проходили и это никого не испугает. Но если это будет критическое количество заболевших, и это будет подтверждено реальным опытом людей, у которых друзья, знакомые, близкие болеют – тогда это другой разговор. И по убыткам бизнеса, и по падению посещаемости".

Как бизнес готовится к новому карантину

Олеся Остафиева, совладелица Ведьма-бара "Лысая гора":
"Как и к любой инициативе властей, я отнеслась к новым правилам карантина настороженно. Но спасибо, что не придумывают интеллектуальных локдаунов, карантинов выходного дня и другой дичи, а идут по европейскому опыту.
Фактически ничего не меняется с новыми правилами карантина. Только то, что когда мы вступаем в "желтую зону", должны проверять людей на вакцинацию. Единственное, мы не понимаем, каким образом это проверять – ждём разъяснений от Кабмина.
Ещё в июле мы организовали вакцинацию для своих сотрудников и на данный момент 90% коллектива у нас привиты. Есть только пара человек, которые по своим причинам не хотели делать прививку. Но если у них будет стоять вопрос, что они не смогут работать, они вакцинируются. Но я думаю, что такая ситуация мало у кого. У нас просто молодой коллектив, поэтому нет темы того, что вакцины – во вред. У более старшего поколения другие взгляды на это.
Мы не рассматриваем вариант ПЦР-теста, потому что он стоит 1000 грн, а действие у него 72 часа. Я не готова каждые трое суток на сотрудника тратить тысячу гривен. Он на себя тоже не будет готов потратить такую сумму, потому что фактически это его зарплата.
Я думаю, мы потеряем половину гостей, с учётом того, что в Киеве вакцинированы 27%. Понятно, что мы потеряем не 2/3. В нашей аудитории нет много антипрививочников, но есть люди, которые по определённым причинам не прививались. Так что 40-50% потока мы можем потерять. Если раньше мы за вечер пропускали 200 человек, то теперь мы будем пропускать условно 100-120 человек. Соответственно выручка упадёт тоже на 30-40%.
Я была в Нью-Йорке как раз в момент, когда подобное правило ввели там для ресторанов. Разница между заполненными залами до 16 августа и полупустыми после была очень заметной. И это при том, что в США вакцинировано 62% населения, у уровень вакцинации в Нью-Йорке - самый высокий по стране. Где была масса вакцинированных Нью-йоркцев, не знаю, но в ресторанах их не было. В Киеве привито в три раза меньше людей, чем в Нью-Йорке. Поэтому уменьшения количества гостей нам, к сожалению, не избежать.
У нас рентабельность не высокая – за четыре года работы в этом сентябре мы впервые подняли цены. При том, что минимальная зарплата растёт поэтапно каждый год. Много расходов выросло. Необходимость поднять цены назрела ещё полтора года назад. Но поскольку это был посткарантинный период, мы понимали, что люди и так потеряли в доходах. А если бы мы подняли цены, то могли бы потерять своих постоянных клиентов. Поэтому мы держали цены до последнего, а сейчас уже просто некуда.
По сравнению со всеми карантинами, которые были – это не самый плохой вариант. Плюс, с учётом того, что такая модель внедряется во всем мире, сильно критиковать правительство я бы не стала. И по сравнению с тем, что не работать вообще, то работать на половину мощности – это хотя бы давать работу коллективу. Потому что в прошлые карантины мы с партнером по бизнесу из собственных сбережений платили матпомощь сотрудникам. Мы работали на покрытие долгов.
Но мы понимаем, что люди, которые не привились, особенно по причинам уверенности во "всемирном заговоре" – это агрессивные люди. Мы сталкивались с этим после карантина прошлым летом, когда мы начали впускать людей, но было правило: к столу нужно было пройти в маске. Было достаточно много агрессии: кто-то толкал хостес, ломился к столу без маски.
То, что гости смогут попасть внутрь только с сертификатом вакцинации - пока вызывает больше всего опасений. Потому что хостес придётся, помимо всего прочего, выслушивать про "всемирный заговор", Билла Гейтса и чипирование.  
Я понимаю, что мы ещё встретим большую волну агрессии со стороны людей, которые не имеют сертификата о вакцинации, но хотят зайти в бар. Тем более в пятницу-субботу вечером, когда приходят выпившие люди, с ними в этом плане очень сложно. Плюс, на этой волне мы ждём обвал рейтинга в Гугле и в Фейсбуке, потому что люди начнут ставить нам "единицы" из-за того, что их не пустили.
Я сама достаточно тяжело переболела ковидом. Поэтому я положительно отношусь к вакцинации и негативно отношусь к людям, которые не вакцинированы, и несут угрозу мне и моим близким. Вакцинация – это желание бизнеса и сотрудников. Если они понимают, что они не смогут работать без прививки, но есть "подушка безопасности" – тогда ладно. Но в ресторанном бизнесе работают люди, которые живут от зарплаты до зарплаты, очень мало у кого есть накопления. Поэтому, как только станет вопрос выживания, то будет совершенно другое отношение к вакцинации.
Самым большим подарком ресторанному бизнесу в этом сезоне было бы принятие законопроекта #5590, который предусматривает снижение НДС для ресторанного бизнеса с 20% до 7%. А в остальном мы сами справимся. Просто не мешайте работать".

Как бизнес готовится к новому карантину

Дмитрий Чорный, фаундер и финансовый директор сети фитнес-клубов MalibuFit:
"Это можно назвать послаблением карантина. Власти хотя бы уже стимулируют людей больше вакцинироваться. Соответственно в будущем это нам поможет работать вообще без закрытия.
С точки зрения экономики и бизнеса, конечно, это минус. Потому что в итоге посещаемость людей упадёт, а скидок со стороны арендодателей и прочих контрагентов не будет. У нас уже не будет аргумента их получать, потому что ограничения на работу вроде как номинально не присутствует – в этом плане минус. Но в плане того, что даже такие послабления будут – это уже шаг вперёд.
Работать лучше, чем быть закрытыми. Тем более, это касается спортивных учреждений, которые я представляю. Мы ведём статистику заболеваемости среди наших клиентов и сотрудников, и она составляла менее 10%. Это очень низкие показатели. Уверен, это благодаря тому, что эти люди постоянно занимаются спортом и ведут активный образ жизни.
У нас вакцинированы всего около 40% сотрудников. Мы со своей стороны призываем их вакцинироваться. Не можем делать это насильно, поэтому планируем закупать ПЦР-тесты для тех, кто не привит. Тем более они сейчас на рынке достаточно дешёвые. Мы предоставили каждому возможность сделать прививку с помощью централизованной вакцинации. Но вакцинацию тех, кто не смог или не захотел, мы оставили на совести каждого, потому что это их конституционное право.
О том, кто будет оплачивать ПЦР-тесты, мы решения ещё не приняли. Это будет зависеть от уровня вовлечённости сотрудника. Если администратор вовлечён максимально в работу – это одна категория. А есть тренеры, которые приходят на работу на 2-3 часа в неделю – с ними будет другая история.
Для тех посетителей, кто не вакцинирован, мы тоже планируем закупать экспресс-тесты. Но потери среди клиентов будут однозначно, потому что карантинные ограничения создают панику среди населения и дают моральное право пропускать тренировки. Предполагаю, что падание наплыва посетителей составит от 50 до 70%.
В финансовом вопросе новые правила тоже добавят нам "минусов", потому что мы не сможем получить поблажек от арендодателей и государства.
У нас в любом случае входов клуб проходит только через контроль администраторов, поэтому нам проверку сертификатов вакцинации обеспечить не сложно. Наши клиенты привыкли, что их контролируют – они как минимум должны предоставить карточку клуба, а здесь просто появится ещё один документ. Насчет валидации документа – будем ждать инструкций от правительства.
Я сторонник демократии, но считаю, что в некоторых моментах небольшие элементы диктатуры, наверное, нужны, когда они несут большое общественно благо. Мы все понимаем, что вакцинация так или иначе нужна, поэтому, наверное, стоит наших сограждан немного подтолкнуть к этому решению".

Как бизнес готовится к новому карантину

Оксана Элмс, владелица салона красоты "Sisters Style":
"Мне сложно сказать, что это послабление карантина, потому что на практике он еще не применялся. Непонятно, как это должно выглядеть –  мы будем всех наших посетителей проверять по приложению "Дия", по бумажным ковидным сертификатам, может, уточнять по телефону?
Наверное, мы будем изначально при записи в салон у клиентов спрашивать, сделали ли они вакцину и сколько прививок. Потом будем рассылать сообщения, что зайти в салон можно будет только провакцинировавшимся, а администратор на месте проверит документы.
Очень радует то, что уже хотя бы есть возможность вакцинироваться и в полной мере не закроют весь бизнес, как раньше. Есть возможность работать дальше – это огромный плюс.
Я против полного локдауна – это ужасно. Не все бизнесы могут перейти в онлайн – особенно, такой как у нас. Лучше уж так, с прививками.
Сейчас у нас вакцинированы 50% работников. Остальные не против вакцинироваться, просто что-то не складывалось. Те, кто вакцинирован, будут работать в салоне, остальные – дистанционно. У нас налажена продажа профессиональной косметики людям, которые не хотят идти в салон.
Я специально из Британии привезла на работу в Украину много ПЦР-тестов. Мы будем их делать, если кто-то из сотрудников будет себя плохо чувствовать – просто проверить, все ли нормально. Вряд ли мы каждые три дня будем закупать ПЦР-тесты.
Я думаю, что вполовину меньше посетителей после введения нового карантина точно будет. Возможно, будет и минус 70%. В любом случае люди начнут болеть – никто не отменял и другие инфекции, помимо коронавируса. Нам бы это все пережить в очередной раз.
Финансовые убытки мы тоже ожидаем – это все взаимосвязано. Если люди болеют, они не работают, и у них становится меньше денег. Соотвественно, они более экономно относятся к своим средствам, а значит, процент закупок дорогой косметики и частота походов в салон на укладку резко уменьшается".

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Теги: news, новости, Украина, карантин, бизнес, 7dniv, 7dnivinfo  
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Пентагон признал, что в результате авиационного удара при помощи беспилотника в Кабуле погибли только местные жители и принес извинения за произошедшее.
Сегодня, 10:3355
Выдать подписные листы для сбора подписей нардепов за его же отставку готов Разумков
Выдать подписные листы для сбора подписей нардепов за его же отставку готов Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не собирается в отставку и не будет менять своих взглядов.
Сегодня, 10:3061
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