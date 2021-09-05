 

Парень в Киеве избил до смерти отца, который в детстве издевался над ним

События Сегодня, 14:3966
Парень в Киеве избил до смерти отца, который в детстве издевался над ним

В Борисполе 32-летний сын убил своего отца, который был тираном и в детстве издевался над ним.

Об этом сообщают "Факты".

Соседка убитого рассказала, что 32-летний Валентин начал стучать к ним рано утром, просив срочно вызвать скорую. Женщина побежала к ним в квартиру, считая, что 50-летнему мужчине стало плохо.

"Он лежит на полу — Витька, Валик плачет... Подняли ему футболку, а там все синее у него, наверное, ногами бил. Вот так прям синяки..." – рассказала она.

Известно, что 32-летний Валентин пытался сделать отцу непрямой массаж сердца, но прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть мужчины.

Прибывшим на место полицейским сын покойного рассказал, что когда пришел домой, то отец уже лежал на полу.

Но по словам сотрудницы Бориспольского районного управления полиции Елены Кравчук, девушка подозреваемого это алиби опровергла.

"Когда сын понял, что произошло, он испугался и придумал себе алиби. Установили свидетелей, которые видели, как накануне вечером сын избил своего отца, то есть алиби было опровергнуто", - сказала она.

Позже выяснилось, что сын убитого был достаточно агрессивным и регулярно избивал отца. Самого 50-летнего мужчину соседи считали тираном, который постоянно пьянствовал и бил сына и покойную жену.

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