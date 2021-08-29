Подробности ночной резни на детской площадке в Одессе, где пострадали трое подростков узнала "Страна"

Поножовщине в Одессе, произошедшей в ночь на субботу, 18 сентября, предшествовало замечание из-за разбитой бутылки.

Об этом рассказал источник "Страны" в полиции.

"Одна компания подростков сцепилась с другой на детской площадке. Предлог - одни сделали другим замечание из-за разбитых бутылок на площадке. Тем, кому сделали замечание, полезли в драку", - рассказал источник.

Также удалось выяснить, что подрезавшему в нападении на троих парней - 17 лет. Его уже задержали правоохранители.

"Троих пострадавших отвезли в больницу, они живы", - рассказали в полиции.