У Андрея Данилко умерла мама. Артист не говорил об этом публично в течение года

В семье украинского певца Андрея Данилко, который выступает под псевдонимом Верки Сердючки, произошло горе – умерла мать артиста.

Об этом говорится в сюжет "Викриття. Післямова".

Так, случившееся певец не хотел афишировать, поэтому о смерти женщины стало известно лишь спустя год. Источники журналистов утверждают, что Светлана Ивановна Волкова, так звали мать Данилко, умерла на 83-м году жизни.

При этом друг артиста – певец El Кравчук признался, что Андрей вел себя как любящий сын.

"Андрей был на похоронах. Была служба в церкви, он все сделал, как любящий сын. Они с мамой были друзьями", - рассказал он.

Известно, что мать Данилко дважды была в браке, а Андрей является третьим ребенком. Всю жизнь женщина прожила в селе под Полтавой.