Коп в Одессе устроил смертельное ДТП

В субботу, 18 сентября, в Одессе столкнулись два легковых автомобиля, водитель одного из них погиб.

За рулем второго автомобиля был сотрудник полиции, он попал в больницу с травмами.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

Инцидент произошел ранним утром в Суворовском районе города. Согласно предварительным данным, автомобиль "MAZDA", за рулем которого находился 25-летний полицейский вне службы, проехал на красный свет светофора. Произошло столкновение с автомобилем "KIA", за рулем которого ехал водитель 1955 года рождения, он погиб на месте.

Полицейский получил травмы головы и грудной клетки, его доставили в больницу. В больнице, среди прочего, правоохранителя проверят на наличие алкоголя в крови. На месте аварии работали следователи, после полного сбора фактов материалы передадут в Государственное бюро расследований.