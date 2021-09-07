Женщина в Мелитополе регулярно поздними вечерами бросается под автомобили

Полиция и скорая забирают женщину с дороги, но через некоторое время она возвращается.

В Новом Мелитополе по вечерам и ночью часто можно видеть одну и ту же картину: женщина около 50 лет располагается на середине дороги, иногда пытаясь попасть под колеса проезжающих автомобилей. Об этом написало местное издание "РИА Мелитополь".

На днях это происходило на пешеходном переходе напротив рынка. Женщина, внешне находящаяся в неадекватном состоянии, лежала на асфальте и добровольно уходить оттуда отказывалась.

Нетрезвые женщина и мужчина пытались убрать ее с дороги, но у них это не получилось.

О подобном СМИ писали и в августе, и в июле.

Люди регулярно вызывают полицию и скорую, но по каким-то причинам женщину отпускают, и она снова появляется на дороге. Правда, раньше она выходила на дорогу на ул. Интеркультурной возле магазина "Скорпион", а сейчас сменила место.

Водители медленно проезжают рядом с женщиной, кто-то вообще останавливается, из-за этого порой образуются заторы.

Иногда водители на руках относят женщину на обочину. На одном из видео слышно, что кто-то предлагает огородить лежащую на дороге, чтобы ее было лучше видно водителям в темноте.