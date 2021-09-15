Почему люди обычно дышат только одной ноздрей рассказали ученые

У всех людей есть активная и пассивная ноздря. Активная дышит примерно на 75% в то время, как пассивная — на 25%.

Если вы подойдете близко к зеркалу и выдохнете через нос, зеркало запотеет. На его поверхности образуются два следа от каждой ноздри. Однако один след будет больше другого, потому что люди дышат в основном через одну ноздрю, пишет Live Science.

Но почему так происходит? Как отметил доктор Майкл Беннингер из Кливлендской клиники люди всегда дышат примерно на 75% одной ноздрей и на 25% — другой. На протяжении дня доминирующая ноздря меняется. Это называется носовым циклом.

Хотя мы обычно этого не замечаем, но во время носового цикла одна ноздря становится переполненной и, таким образом, меньше способствует воздушному потоку, в то время как другая занимает доминирующую позицию. Ноздри чередуют активность каждые 2 или 3 часа.

"Никто точно не знает, почему возникает носовой цикл. Однако есть одна популярная теория, предполагающая, что этот цикл связан с тем, что позволяет влаге накапливаться с одной стороны, чтобы она не становилась слишком сухой", — отметил Беннингер.

Большинство людей даже и не подозревают о существовании носового цикла. Однако он может стать более заметным во время сна. Например, если человек лежит на правом боку, то под действием силы тяжести нижняя ноздря — правая, станет более заложенной. Если носовой цикл определит, что правая ноздря в это время более заложена естественным образом, то заметного изменения не произойдет.

Но если в результате носового цикла левая ноздря оказалась более заложенной, а правая — заложенной из-за сна на боку, дыхание затруднится, и человек может проснуться.

Обычно люди замечают носовой цикл только в том случае, если у них одна сторона носа постоянно заложена. Такое может произойти, если у человека искривлена носовая перегородка, при которой стенка между ноздрями смещена, в результате чего она давит на одну из сторон.

У некоторых людей в носу также вырастают мягкие, безболезненные наросты — так называемые полипы, которые могут вызвать тот же эффект. Хотя опухоли встречаются реже, но они тоже могут приводит к тому, что нос будет постоянно заложен.

Но вот, что касается заложенности носа во время простуды, то в этом случае носовой цикл ни при чем. Как правило, при болезни заложены обе ноздри, поэтому человеку будет трудно дышать через нос независимо от того, в какой стадии цикла находятся его ноздри.