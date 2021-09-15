 

Почему люди обычно дышат только одной ноздрей рассказали ученые

События Сегодня, 19:1369
Почему люди обычно дышат только одной ноздрей рассказали ученые

У всех людей есть активная и пассивная ноздря. Активная дышит примерно на 75% в то время, как пассивная — на 25%.

Если вы подойдете близко к зеркалу и выдохнете через нос, зеркало запотеет. На его поверхности образуются два следа от каждой ноздри. Однако один след будет больше другого, потому что люди дышат в основном через одну ноздрю, пишет Live Science.

Но почему так происходит? Как отметил доктор Майкл Беннингер из Кливлендской клиники люди всегда дышат примерно на 75% одной ноздрей и на 25% — другой. На протяжении дня доминирующая ноздря меняется. Это называется носовым циклом.

Хотя мы обычно этого не замечаем, но во время носового цикла одна ноздря становится переполненной и, таким образом, меньше способствует воздушному потоку, в то время как другая занимает доминирующую позицию. Ноздри чередуют активность каждые 2 или 3 часа.

"Никто точно не знает, почему возникает носовой цикл. Однако есть одна популярная теория, предполагающая, что этот цикл связан с тем, что позволяет влаге накапливаться с одной стороны, чтобы она не становилась слишком сухой", — отметил Беннингер.

Большинство людей даже и не подозревают о существовании носового цикла. Однако он может стать более заметным во время сна. Например, если человек лежит на правом боку, то под действием силы тяжести нижняя ноздря — правая, станет более заложенной. Если носовой цикл определит, что правая ноздря в это время более заложена естественным образом, то заметного изменения не произойдет.

Но если в результате носового цикла левая ноздря оказалась более заложенной, а правая — заложенной из-за сна на боку, дыхание затруднится, и человек может проснуться.

Обычно люди замечают носовой цикл только в том случае, если у них одна сторона носа постоянно заложена. Такое может произойти, если у человека искривлена носовая перегородка, при которой стенка между ноздрями смещена, в результате чего она давит на одну из сторон.

У некоторых людей в носу также вырастают мягкие, безболезненные наросты — так называемые полипы, которые могут вызвать тот же эффект. Хотя опухоли встречаются реже, но они тоже могут приводит к тому, что нос будет постоянно заложен.

Но вот, что касается заложенности носа во время простуды, то в этом случае носовой цикл ни при чем. Как правило, при болезни заложены обе ноздри, поэтому человеку будет трудно дышать через нос независимо от того, в какой стадии цикла находятся его ноздри.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, носовой, цикл, 7dniv, 7dnivinfo  
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?

Новости по теме

Почему важно использовать правильную посуду для приготовления пищи?
Почему важно использовать правильную посуду для приготовления пищи?
15-сен-2021, 17:50
Лего: идеальное развлечение - конструктор для каждого
Лего: идеальное развлечение - конструктор для каждого
11-сен-2021, 23:54
Запретить выплачивать помощь невакцинированным пригрозил мэр Ивано-Франковска
Запретить выплачивать помощь невакцинированным пригрозил мэр Ивано-Франковска
8-сен-2021, 09:29
Снизился слух: что делать?
Снизился слух: что делать?
28-июл-2021, 12:34
Разбираемся, можно ли укорачивать нагревательный кабель
Разбираемся, можно ли укорачивать нагревательный кабель
28-июл-2021, 12:08

Последние новости

22:16
События
Самая длинная пещерная система в мире оказалась еще длиннее
22:11
События
В Кривом Роге погибли трое сотрудников "Кривбассводоканала"
21:57
События
Первый в мире лазерный телевизор с выдвижным экраном создала Hisense
21:22
События
80-летний Пеле снова попал в реанимацию
21:20
Политика
Белосток и Вильнюс белорусскими территориями назвал Лукашенко
21:18
События
Подросток в Николаеве сбил насмерть 11-летнюю девочку на пешеходном переходе
21:16
События
Рейтинг самых богатых семей мира опубликовал Bloomberg
19:13
События
Почему люди обычно дышат только одной ноздрей рассказали ученые
19:11
События
Женщина в Мелитополе регулярно поздними вечерами бросается под автомобили
19:07
События
Мутировавший коронавирус в 100 раз лучше передается по воздуху чем "уханьский" вариант
18:46
События
Колонна антипрививочников в Киеве прошла маршем по центру города
18:40
События
Коп в Одессе устроил смертельное ДТП
18:38
События
У Андрея Данилко умерла мама. Артист не говорил об этом публично в течение года
18:37
События
Подробности ночной резни на детской площадке в Одессе, где пострадали трое подростков узнала "Страна"
15:18
Экономика
Как распределили деньги в проекте бюджета -2022
14:39
События
Парень в Киеве избил до смерти отца, который в детстве издевался над ним
12:03
События
Как бизнес готовится к новому карантину
11:19
События
Блокировку бота "умного голосования" в России правилами агитации объяснил Павел Дуров
11:18
События
В проекте конституции Афганистана закрепят новый флаг, один язык и праздник "день изгнания иностранцев"
10:35
События
Министерство по предотвращению порока создали в Афганистане

Новости ТОП-7

МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ13287
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 сентября 20211593
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 сентября 20211577
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 сентября 20211210
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?362
Серебристой тканью за €14 миллионов укутали в Париже Триумфальную арку после смерти болгарского художника353
Мовный омбудсмен призвал из-за русского языка закрыть решением СНБО крупнейшие украинские каналы302

Досуг

Чем опасны шквалы
Чем опасны шквалы
На смену жаркой сухой погоде, которая установилась в конце июля 2021 года под влиянием антициклона, сформировавшегося в центре России, в Украину пришли долгожданные дожди. 
Сегодня, 17:0671
Особливості перевезення вантажів
Особливості перевезення вантажів
Складно уявити роботу організацій і підприємств без правильно організованих вантажоперевезень. 
Сегодня, 16:4972
В чем особенность тест-полосок Accu Chek
В чем особенность тест-полосок Accu Chek
Тест-полоски Акку-Чек Актив (Accu-Chek Active) быстро всасывают в себя необходимый объем капли крови и через 5 секунд результат отобразится на дисплее.
16-сен-2021, 14:48262
Купели-бочки на дровах: что мы знаем про них
Купели-бочки на дровах: что мы знаем про них
Когда-то чаны на дровах были экзотикой, доступной только на курортах. Сейчас же, чтобы отдохнуть в купели на дровах, не обязательно покупать путевку в Карпаты.
16-сен-2021, 12:17253
Франция в шоке от создания военного блока Австралии, Британии и США
Франция в шоке от создания военного блока Австралии, Британии и США
Во Франции крайне жестко отреагировали на создание нового трехстороннего союза Австралии, Британии и США по военно-морскому сотрудничеству под названием AUUKUS.
16-сен-2021, 11:10263
5 советов по поиску подходящей логистической компании
5 советов по поиску подходящей логистической компании
О том как на что стоит обратить внимание при выборе транспортной компании, рассказывает Богдан Харитоненко Founder & CEO Trans Logistic Plus - международная транспортно логистическая компания, компания предоставляет услуги международных грузоперевозок для бизнеса.
15-сен-2021, 18:10246

События

Самая длинная пещерная система в мире оказалась еще длиннее
Самая длинная пещерная система в мире оказалась еще длиннее
Длина коридоров в Мамонтовой пещере достигает 676 км.
Сегодня, 22:1646
В Кривом Роге погибли трое сотрудников "Кривбассводоканала"
В Кривом Роге погибли трое сотрудников "Кривбассводоканала"
Тела погибших коммунальщиков находились в горизонтальном отстойнике глубиной 6 метров.
Сегодня, 22:1142
Первый в мире лазерный телевизор с выдвижным экраном создала Hisense
Первый в мире лазерный телевизор с выдвижным экраном создала Hisense
77-дюймовый дисплей оснащен технологией скрученного экрана и поддерживает разрешение HDR 4K.
Сегодня, 21:5745
80-летний Пеле снова попал в реанимацию
80-летний Пеле снова попал в реанимацию
Легенда мирового футбола попал в отделение интенсивной терапии на фоне дыхательной нестабильности.
Сегодня, 21:2245
Подросток в Николаеве сбил насмерть 11-летнюю девочку на пешеходном переходе
Подросток в Николаеве сбил насмерть 11-летнюю девочку на пешеходном переходе
Удар был настолько сильным, что тело ребенка отлетело на несколько десятков метров.
Сегодня, 21:1846
Рейтинг самых богатых семей мира опубликовал Bloomberg
Рейтинг самых богатых семей мира опубликовал Bloomberg
Состояние самой богатой семьи на Земле оценили в $238,2 млрд, а прибыль компании Walmart составляет $559 млрд.
Сегодня, 21:1646
7 Днів