Подросток в Николаеве сбил насмерть 11-летнюю девочку на пешеходном переходе

Удар был настолько сильным, что тело ребенка отлетело на несколько десятков метров. Виновник ДТП не вызвал скорую помощь и скрылся с места трагедии.

В Николаеве на улице Степовой под колесами автомобиля погибла 11-летняя девочка, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом пишет местное издание "Новости N".

Трагедия произошла вечером в пятницу, 17 сентября.

Автомобиль "Славута" на улице Степовой в Корабельном районе Николаева на пешеходном переходе сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП. Девочку с тяжелыми травмами увезли в областную детскую больницу, однако ребенок скончался в машине скорой помощи.

Удар был настолько сильным, что 11-летняя девочка отлетела на несколько десятков метров, а ее обувь нашли в 50 метрах от пешеходного перехода. По словам очевидца аварии, после совершения ДТП автомобиль притормозил и свернул налево, на одну из боковых улиц. Трое человек из автомобиля подбежали к пострадавшей девочке, взялись за головы, и побежали обратно на улицу, где оставили свое авто.

В Николаеве после смертельного ДТП объявили план-перехват.

Позже издание "Новости N" опубликовало видео, на котором запечатлен момент ДТП на улице Степовой. На видеоролике видно, как по пешеходном переходу переходят двое человек. Взрослый пошел по "зебре", а девочка, сперва замешкавшись, побежала через переход и была сбита автомобилем.

Издание "Новости N" утверждает, что за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП находился 15-летний подросток. Журналисты, ссылаясь на свои источники в прокуратуре, сообщают, что 15-летний житель Корабельного района со своими друзьями катался на автомобиле своего отца.