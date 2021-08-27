80-летний Пеле снова попал в реанимацию

Легенда мирового футбола попал в отделение интенсивной терапии на фоне дыхательной нестабильности.

80-летний Эдсон Арантис ду Насименту, известный как Пеле, был направлен в реанимацию спустя несколько дней после выписки из больницы. Об этом сообщает ESPN Brazil.

Больница Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу подтвердила информацию о госпитализации Пеле и заявила, что легенда мирового футбола сейчас находится в стабильном состоянии.

В отделение интенсивной терапии 80-летний Пеле попал на фоне дыхательной нестабильности.

"У Пеле наблюдалась кратковременная нестабильность дыхания, и он был помещен в отделение интенсивной терапии в качестве профилактической меры. После того, как состояние Пеле стабилизировалось, его перевели в реабилитационное отделение, и сейчас он стабилен с точки зрения сердечно-сосудистой и дыхательной систем", — говорится в сообщении.

Отметим, что во вторник, 14 сентября, 80-летнего Пеле выписали из больницы после проведенной операции и прохождения реабилитации.

Дочь легенды футбола Кэлли Насименту подтвердила информацию о госпитализации Пеле и сообщила, что 80-летний отец идет на поправку и быстро восстанавливается после реанимации.

"Нормальный сценарий восстановления для мужчины его возраста после подобной операции — это иногда два шага вперед и один назад. Вчера он устал и сделал небольшой шаг назад. Сегодня он сделал два шага вперед!", — добавила Кэлли Насименту и поблагодарила врачей за проделанную работу.